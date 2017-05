Kaali trahter toob turule Kaali leiva

Eelmisel nädalal tuli Kaali trahteri uues pagarikojas ahjust esimene proovipartii küpsetisi, mis edaspidi jõuavad nii trahteri söögilauale kui ka kohaliku poe letile.



“Hea, kui majas on oma leib ja kukkel. Muhu on elav näide sellest, et inimene tahab sooja leiba saada,” põhjendas trahteri peremees Alver Sagur pagarikoja rajamist. Esmajärjekorras tahab ta leiba, kukleid ja kooke pakkuda oma külastajatele, aga teatud päevadel ja teatud kellaajal hakkab soe leib pagaritöökojast jõudma ka külastuskeskuse kauplusse.

“Kohalikel on maik juba suus,” kinnitas Sagur, kelle sõnul tuli esimene katsepartii uuest töökojast läinud nädalal. Nimeks ikka Kaali leib. Ja kui leib-sai on trahteri oma toodete esimene etapp, siis järgmisel hooajal tahab Sagur välja tulla ka Kaali õllega.

Ruumid pruulikoja tarbeks on juba olemas ja sel aastal plaanis õllekeetmisega tasapisi katsetama hakata. Kindlaid veksleid pruulikojaga seoses Sagur siiski välja anda ei tahtnud. “Unistame suurelt, aga teeme midagi valmis ka,” sõnas ta.

Tuleval nädalal toimuval Kaali trahteri hooaja avaüritusel tutvustab peremees lisaks pagari- ja pruulikoja plaanidele ka trahteri juurdeehitist, uut sammassaali, tänu millele on nüüd võimalik söögikohas ühekorraga toitlustada kuni 200 inimest. “Tänapäeval tahavad inimesed valgust ja avarust, seepärast saigi uus saal neli ja pool meetrit kõrge,” selgitas Sagur juurdeehitise tavatut lahendust.