Kas Eestis on ruumi uuele konservatiivsele erakonnale?

Erakonna maine kahjustamise põhjendusega märtsis EKRE-st väljavisatud endise Saaremaa ringkonnajuhi Maria Kaljuste eestvedamisel asutati ühendus Tark ja Terve Eesti. Rahva piisava toetuse korral loodab Kaljuste luua uue erakonna. Kas uuele erakonnale on Eestis kohta ja ruumi? Missugused võiksid olla uue partei koostöövõimalused praeguste erakondadega?



Maria Kaljuste, MTÜ Tark ja Terve Eesti eestvedaja:

Põhjus, miks uus erakond asutada, on lihtne: täna ei ole poliitmaastikul erakonda, kelle kätte me julgeksime usaldada oma laste tuleviku. On tarvis kedagi, kes looks dialoogi ja kõnetaks poliitikasse täna mittekuuluvaid inimesi. Neid ju on, kes oleks valmis kaasa rääkima, olgu siis erakonnas või mõttekodades.

Uue erakonna maailmavaade oleks: mõistlik. Kui selline näit skaalal olemas oleks. Maailmavaade on põhiväärtustes EKRE-ga üsna sarnane, erineks aga kindlasti retoorika, dialoogivõime ja pisut ka tulevikunägemuse osas meie suveräänsusest.

Meie koostöövõimalused teiste erakondadega on piiratud meie veendumuslike arusaamadega (mille kohta leiab info meie kodulehelt) – nende raames on igasugune koostöö võimalik. Kaasa arvatud EKRE-ga. Kõige suuremat nn ühisosa Eesti parteidega tunnen põhiväärtuste osas kahtlemata EKRE-ga. Samuti Seedrit valinud IRL-i konservatiivse tiivaga. Kahjuks pole tal piisavalt mõjujõudu, et IRL üksmeelselt neid konservatiivseid väärtusi endas kannaks.

Majanduse osas on puutekohad pigem Reformierakonnaga – siiski mõningaste erinevustega, mis puudutavad näiteks suurtootmist, eksporti ja maaelu. Sotsidega on meil palju ühist loodushoiu teemal.

Kust võtame kapitali erakonna loomiseks ja eesseisvateks valimisteks? Naiivselt võiks vastata, et me oleme harjunud kasinaga toime tulema ja suudaksime alustada ka entusiasmilt ja nutikuselt. Ent kui tõsiselt rääkida, siis kahtlemata oleme palunud nii rahalist kui ka mõttekodadena toetust kohalikelt ettevõtjatelt, vähemalt alustamiseks. Lubadused toetada oleme ka saanud – need lubadused olid mul juba EKRE-sse kuuludes ega ole kuhugi kadunud. Kahtlemata tuleb ka meiega liitujatel võimaluste piirides panustada, kellel millega.

Meelis Malk, EKRE Saaremaa ringkonna aseesimees:



Mina ei leia, et Kaljuste oleks erakonnast suure skandaaliga ära läinud, see lahkumine oli rahumeelne. Aga palun – loogu uus erakond. Vabadel inimestel vabal maal on õigus teha, mida süda soovib ja kutsub. Mina soovin talle jõudu.

See, kas uue erakonna jaoks ruumi või kohta on, on suurem poliitiline küsimus. Vabaerakonna jaoks ju oli ruumi. Kas nad on omadega kuhugi jõudnud – seda saab vaadata nii- ja naapidi. Mina leian, et pole nad eriti kuhugi jõudnud.

Janne Nurmik, Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees:



Suveräänsusliikumise Tark ja Terve Eesti asutamine on kogu maailmas toimuva kontekstis vägagi mõistetav. Paljud tegusad, haritud ja intelligentsed inimesed, kes veel Eestisse jäänud, on pettunud parlamendierakondade juhtimisstiilides ja poliitikas, samuti erakondade võtmeisikute suhtumises nii realiikmetesse kui ka piirkondade juhtorganitesse. Inimesed on juba aastaid oodanud samme ausa, avatud ja õiglase poliitika suunas, ent reaalseid tegusid ja käegakatsutavaid tulemusi selleks näinud ei ole.

Toetan liikumise põhimõtet, mis innustab kõiki naisi ühiskonna arengus aktiivsemalt kaasa rääkima. Jah, tõsi on, et naisi on Eesti poliitikas läbi aegade olnud vähe ja seal läbilöömine nõuab enamat kui Targa ja Terve Eesti soovitud perenaisekesksus. Poliitikamaastikule sisenemiseks vajavad meie naised eelkõige enesekindlust ja julgust, ka sisemist tahet olla enamat kui abikaasa, elukaaslane või ema.

Liikumise tutvustust lugedes jääb mulle küll arusaamatuks, millisena nähakse koostööd nii Euroopa Liidu liikmesriikide kui ka üldse muu maailmaga. On öeldud, et Eesti rahva ja riigi huvid on ülimuslikud mistahes rahvusvaheliste seaduste ja kitsaste huvigruppide soovide ees olgu siis Brüsselist, Moskvast, Washingtonist või mujalt tulevate, aga edasi? Kuidas ja millises vormis nende koostöö muu maailmaga toimuks?

Kas Saaremaa ühendvald vajab või mahutab praegu veel ühe partei? Vastan jah, häid lambaid mahub palju ühte lauta, ent sisulist mõttekust ja otstarbekust ma sellel ei näe. Oma väiksuse kohta on Eestis juba niigi liiga palju parteisid, nende ridadele vaimsust ja elujõudu andvat inimressurssi napib. Saaremaa arenguks ja heaoluks tuleks hoopis neil erakondadel, kes on siin praeguseks suutnud nina vee peal hoida, seljad kokku panna ja näha üheskoos laiemat pilti kui vaid parteide keskkontoreid huvitav valimiste häältetulem.

Soovin liikumise ellukutsujatele helget teeleasumist ja jään huviga ootama nende korraldatavat Eesti elu kitsaskohti käsitlevat konverentsi sügisel.

Enn Meri, Vabaerakonna Saaremaa piirkonna juhatuse liige:



Mida ma sellest plaanist arvan – raske öelda.

EKRE-ga mul eriti kontakti ei ole olnud, see on rohkem selline tipust juhitud asi. Kõik aga ei pruugi nõustuda sellega, mis ülevalt öeldakse. Kui leidub neid, kes mõtlevad teisiti ja ise midagi ette võtavad – miks mitte.

Vabaerakonna koostöö kavandatava uue erakonnaga oleks võimalik, kui see uus erakond ei oleks nii kinni nendes kahes suures küsimuses, mis puudutab kooseluseadust ja pagulaspoliitikat. Meie oleme ka mõõdukalt konservatiivsed. Kui meil on midagi ühist, võib koostöövõimalusi vabalt arutada.

Kalle Laanet, Reformierakonna Saaremaa ringkonna esimees:



Konkurents, ka poliitmaastikul, viib ainult edasi – seega soovin uue erakonna loomisel ainult edu! Üks asi on aga soov, teine asi see, kas see soov realiseerub. Erakonna moodustamiseks on vaja ju ka liikmeskonda.

Kuna Eesti on Euroopa Liidu liige, on teatud väljaütlemised – näiteks, et Eesti rahva ja riigi huvid on mis tahes rahvusvaheliste ees ülimuslikud – küsitavad. Need võivad kõlada küll löövalt, aga praktikas on need hoopis teistmoodi rakendatavad.

Kuidas on võimalik loobuda Brüsseli soovitustega arvestamisest? Teatud määrused on sellised, mida tuleb automaatselt täita. Ja teiste soovitustega arvestatakse nii palju, kui Eesti parlament neid aktsepteerib.

Mis puudutab naistele suurema sõnaõiguse andmist, siis on see nagu lahtisest uksest sisse murdmine – neil on ju meestega samasugused õigused, ka valimis- ja kandideerimisõigus.

Koostöövõimalus on alati siis, kui on teatud ideoloogiline ühisosa. Kes tahavad oma mõtete ja tegudega Eestit edasi viia ja Saaremaad arendada – nendega me koostööd ei välista.

Jaanis Prii, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Saaremaa piirkonna esimees:



Usun, et uuele erakonnale on alati ruumi. Küsimus on muidugi, mis see uus on ja kuidas see sünnib. Erakonna loomine on energiamahukas ettevõtmine. Tõsise pealehakkamise korral on kõik võimalik. Üldpõhimõtted ei erineks ju teiste erakondade seisukohtadest. Teatavasti on Euroopa Liit loodudki, et rahvuskultuuri säilitada. Uue erakonna ideoloogiline pool on aga kõige keerulisem üles ehitada. Ei saa aru, kas see on siis rohkem või vähem rahvuskonservatiivne kui EKRE, mis ongi rahvuslik-konservatiivne erakond? Koostöövõimaluste kohta ei oska ma samuti praegu midagi öelda.

Kaido Kaasik, Isamaa ja Res Publica Liidu Saaremaa piirkonna esimees:

Kindlasti on uuele erakonnale ruumi. Eesti on demokraatlik riik ja erakondi võib moodustada nii palju, kui jõudu on. Iseasi, kas on piisavalt liikmeid, et erakonna määra täis saada.

Seni väljakäidud ideed on ju üllad, olgugi et midagi uut neis ei ole. Eesti huvide eest seismine – see on ju põhiseadusesse sisse kirjutatud ja loomulikult toetab seda ka IRL. Ja naistele suurema sõnaõiguse andmine – muidugi on võrdõiguslikkus oluline. Tahan aga näha, kuidas need ideed praktilises elus toimivad.