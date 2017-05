Lasteaia ehitus neelab staadioni rahastuse

Kuressaare Pargi lasteaia ehitus läheb eeldatust kaks korda rohkem maksma, mistõttu lükkab linnavalitsus edasi linna­staadioni järgmise ehitus­etapi.

Esialgselt oli Kuressaare linna eelarvestrateegias planeeritud Pargi lasteaia rekonstrueerimise maksumuseks aastatel 2017–2018 kokku 2 000 000 eurot.

Kuna esialgses ehitustööde projektis ei kajastunud õueala ja mänguväljaku maksumus ning uue ehitusprojekti järgi suurenes ka lasteaia netopind, leidis linnavalitsus, et Pargi lasteaed vajab kokku 3,5 miljonit eurot.

Seetõttu kavatseb linnavolikogu võtta sel nädalal vastu otsuse, millega lükkab edasi Kuressaare linnastaadioni rekonstrueerimise II ehitusetapi, mille maksumus on 1 450 000 eurot, ja vabanev raha suunatakse Pargi lasteaia ehitustöödele.

Jalgpalliklubi FC Kuressaare president Priit Penu ütles, et selline uudis tekitab nördimust. “Väljakuga oleme väga rahul, aga staadion koosneb siiski lisaks sportlikule osale ka pealtvaatajate tribüünidest, mis kahjuks on iganenud,” sõnas Penu. Ta lisas, et ammu on oodatud korralikke katusega tribüüne ja nende taha jäävaid pesu- ja kontoriruume.

Olukorra teeb kahetsusväärsemaks veel see, et järgmiseks aastaks oli linnastaadionile planeeritud ka Eesti koondise mäng.

“Linnavalitsus on jalgpalli jaoks teinud palju, aga nüüdisaegsel staadionil võiksid olla ikka katusega tribüünid, eriti Kuressaare linnastaadionil, kus on tihti väga tuuline ning korralikult mänge jälgida ja filmida pole lihtsalt võimalik,” lausus FC Kuressaare president.

Kuressaare linnapea, endine tippkümnevõistleja Madis Kallas ütles, et kaalutud on kolme võimalust: arvata planeeritavatest tegevustest välja Talve tänava ja Pihtla tee rist, loobuda Tuulte Roosi lasteaia ehitusest või vähendada staadioni rahastust. Just nimelt viimane tundus Kuressaare linnavalitsuse meelest kõige mõistlikum.

Samas rõhutas linnapea, et linnastaadioni rekonstrueerimise teine etapp on vaja siiski lõpuni viia, sest vaid nii saab staadion korralikult tööle hakata.

“Palusin teemat arutada ka Saaremaa Spordikooli hoolekogu järgmisel koosolekul. Minu kindel seisukoht on, et staadion tuleb tervikuna lõpuni ehitada,” sõnas Kallas, kuid lisas, et millal see toimub, on täna raske öelda.

“See sõltub juba tulevase Saaremaa valla volikogust, samuti täiendavatest rahastusvõimalustest,” nentis linnapea.

Teele Tilts