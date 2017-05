Liidrikohal sõitnud Ott Tänak pidi leppima neljanda kohaga

Autoralli MM-etapil Portugalis said avapäeva järel liidrikohal olnud, kuid siis auto vedrustuse lõhkunud Ott Tänak ja Martin Järve­oja viimasel punktikatsel võidu ning kokkuvõttes neljanda koha, kaotades poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud prantslasest tiimikaaslasele Sebastien Ogier´le 1.30,2.

“Kokkuvõttes võime oma nädalavahetusega ikkagi rahule jääda,” tunnistas Ott Tänak. “Me tegime laupäeval vea, millega kaotasime võimaluse võidelda Sebiga võidu nimel. Aga meil oli hea kiirus ja hea seis autoga.”

M-Sporti värvides Ford Fiesta WRC-ga kihutavad Ott Tänak ja Martin Järveoja alustasid Portugalis hästi ja sõitsid tõusvas joones, lõpetades päeva esimese poole kolmandana.

Liidriks kuuendal katsel



“Kõik on peal ja lahing on väga tõsine,” rääkis Ott Tänak. “Etapid on üsna kiired, nii et raske on enamat saavutada, aga meil on rohkem anda. Üldiselt tundub auto väga hea, aga me saame seadistusi veidi paremaks teha ja tasakaalu parandada.”

Ott Tänak tõusis kuuenda katse järel ralli üldliidriks, kui edestas Jari-Matti Latvalat vaid 0,1 ja Hayden Paddonit 3,7 sekundiga.

Reede lõpetati liidrikohal, edestades Dani Sordot (Citroën) 4,6 ja Sebastien Ogier´d (M-Sport) 5 sekundiga. “Hea tunne on juhtida Rally de Portugali pärast esimest päeva!” tunnistas Ott Tänak. “Plaan oli saada laupäevaks hea stardipositsioon ja tundub, et tegime head tööd. Meil olid pärastlõunal mõned tehnilised probleemid, aga õnneks jõudsime tagasi teenindusalasse. Kõik mehed on tempos ja seda on tõesti hea näha, et konkurents on tugev. Me peame lihtsalt targalt edasi sõitma.”

Laupäeval kaotas saarlane päeva kolmandal katsel oma koha, kui sõitis auto tagaosaga vastu seina, lõhkus vedrustuse ja lõpetas päeva neljandal kohal.

Ott Tänaku edu oli enne avariid lähima konkurendi ees 6,5 sekundit, kuid siis langes ta viiendale kohale. “Sõitsime teevallile pihta ja lõhkusime midagi ära,” rääkis Tänak. “Auto oli pidurdamisel alajuhitav ja ei tahtnud keerama minna. Seepärast sõitsime ka kurvi otseks.”

Päeva esimest poolt kokku võttes ütles Ott Tänak, et hommik oli väga hea ja auto tundus väga hea.

“Me olime enesekindlad, kuid kahjuks maksid alajuhitavus pidurdamisel ja purunenud auto meile palju aega. Aga mida sa saad teha? Me peame lihtsalt ennast kokku võtma ja keskenduma. Me peame tegema sama tööd, mis me tegime täna hommikul. Üritame rütmi tagasi saada ja vaatame, mis me teha saame.”

Juhtunust kahju



Päeva kokkuvõttes ütles Ott Tänak, et tal on juhtunust kahju. “Me olime korralikult pingutamas, kuid seadistus vedas alt,” tõdes rallipiloot, lisades, et vahel lihtsalt läheb nii ja et ta ei ole liiga pettunud.

“Pärastlõunal surusime jälle palju, lihtsalt keskendusime oma sõidule, rütm oli hea ja sõit puhas. See oli hea, et saime tagasi neljandaks, sest see annab meile homseks parema positsiooni,” rääkis Tänak. “Vaatame, mis juhtub ja proovin anda endast parima nagu alati. Craig on endiselt üsna lähedal, kuigi tal on nädalavahetusel olnud hea kiirus, hoiame tal silma peal.”

Pühapäeval Ott Tänakul oma kohta üldseisus parandada ei õnnestunud, küll aga võitis ta viimase punktisõidu.

Ott Tänaku sõnul oli tal parim seis viimase aasta jooksul. “Pärast igat testi oleme suutnud end parandada ja enne Sardiiniat teeme kahepäevase testi, et võidelda taas kõrgete kohtade nimel,” lausus ta. “Sardiinia on traditsiooniliselt võistlus, kus tuleb välja auto tõeline potentsiaal, ja praegu tundub, et meil on hea pakett. Samas on kindlasti kohti, mida annab parandada, kuid kõik on paljulubav.”