Mihkel Räim Hispaanias teine

Iisraeli profiklubis Cycling Academy sõitev jalgrattur Mihkel Räim sai Hispaanias pühapäeval sõidetud Castilla y Leóni velotuuri viimasel etapil teise koha.



“Võib rahule jääda,” tunnistas Mihkel Räim. “Teine koht ja järjekordne poodium. Kui oleksime esimesel etapil suutnud vigu vältida, siis võinuks samamoodi poodiumil olla, kuid “oleksid” ei maksa midagi.”

Etapi võitis hispaanlane Carlos Barbero (Movistar). Kolmanda koha pälvis venelane Sergei Šilov (Lokosphinx).

Võitjaga sama aja said 89 esimest. “Lõpus pidid tiimikaaslased mind nii palju aitama kui võimalik,” vahendas Mihkel Räim.

“Pean tunnistama, et poisid olid tublid, võimalik, et alustasin ise finišit liiga vara. Aga eks vigadest õpitakse. Barberole kaotada pole ka patt, sest tegu on päris tugeva mehega.”

Kokkuvõttes võitis velotuuri prantslane Jonathan Hivert (Direct Energie). Räim oli kokkuvõttes 94.

Järgmise stardi teeb maakonna parim meessportlane Tour of Estonial, kus ta sõidab juba Eesti koondise värvides.