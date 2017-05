Saaremaa apteek segases juhtumis

Eesti Päevaleht kirjutab, et Saaremaal asuva YA kaubamärgiga apteek on segatud juhtumisse, kus ravimi­amet väljastas tegevusload apteekidele nii, et tegevusloa kättesaamise ajal poleks need tohtinud selleks üldse kvalifitseerudagi.



2014. aastal tuli apteegiturule seadusemuudatuses, mis sätestas, et hulgimüüja ja jaemüüja ei tohi olla omavahel seotud, selgitab Päevaleht. Muudatuse põhjus oli, et turul tekiks konkurents mitte ainult ravimite müügis, vaid ka apteekide pidamises ja asutamises, meelitamaks turule uusi hulgimüüjaid. Pärast seda surus toonane sotsiaalminister Margus Tsahkna läbi veel teisegi seaduse, mis ütles, et apteegi omanik peab olema vähemalt 51% ulatuses proviisor.

2015. aasta alguses asutas TTÜ Kuressaare kolledži meretehnika ja väikelaevanduse eriala lõpetanud Virgo Mets firma Samfred OÜ, mis hakkas hoogsalt apteeke asutama. Vaid päev-kaks enne üksnes proviisorapteekide asutamist lubava seaduse jõustumist esitas firma ravimiametile seitse taotlust apteekide tegevusloa saamiseks. Kui tekkisid kahtlused, siis vastas ravimiamet, et Samfred esitas taotlused enne seaduse kehtima hakkamist ja neil on 2020. aasta 1. aprillini aega oma tegevus seadusega kooskõlla viia.

Päevalehe andmeil arvavad nii mõnedki proviisorid, et Mets on tankist. Väidetavalt on ta Yliopiston Apteekki OÜ juhi Reet Tengi väimees. Tengi tütar oli veel hiljuti YA Kuressaare apteegi proviisor.

Reet Teng ja Virgo Mets ei kinnitanud ega lükanud ümber perekondlike sidemete olemasolu. Mets vastas lakooniliselt, et OÜ Sam­fred tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel.