Sadamaehituse vigurid jõuavad kohtukulli ette

Prokuratuur süüdistab Mustjala vallas Rannaaugu sadamat rajanud mittetulundusühingut ja ehitusettevõtet kriminaalses kokkumängus, mille eesmärk oli ehitaja rahaga näidata arendaja omaosaluse olemasolu.

Prokuratuur esitas süüdistuse PRIA rahalise toe abil sadamat kavandanud MTÜ-le Vahuranna ning MTÜ juhatuse liikmetele Tatjana Aldile ja Evald Sosninile. Seaduse silmis soodustuskelmuse nime kandva tehingu teine osapool oli sadama I etapi ehitanud OÜ Monoliit ja firma esindaja Jaak Reinmets.

Lisaks soodustuskelmuse korraldamisele nimetab prokuratuur Monoliiti juriidilise isikuna ja Reinmetsa selle esindajana süüteos “kaasaaitajaks”. Karistusseadustiku järgi on kaasaaitaja “isik, kes tahtlikult osutab teise isiku tahtlikule õigusvastasele teole füüsilist, ainelist või vaimset kaasabi”.

Prokurör Kaido Tuulemäe sõnul näidati tööde tellija ja teostaja koostöös taotlusdokumentides tegelikkusest erinevana nii investeerimisobjekti maksumust kui ka omafinantseeringu suurust.

“Sarnaste soodustuskelmuste puhul tuleb meeles pidada, et tegelikult petetakse välja maksumaksja raha. Soodustuste saamisel on väga oluline järgida korrektselt kõiki reegleid — vaid nii saame tagada toetuste õige ja sihtotstarbelise kasutamise,” ütles Kaido Tuulemäe.

Prokuratuur leiab, et eksitusse viiduna maksis PRIA välja Rannaaugu sadama I etapi ehitamiseks ettenähtud toetuse, enam kui 170 000 eurot. Süüdistuse järgi sai MTÜ Vahuranna pettuse teel soodustust ja OÜ Monoliit aitas kaasa pettuse teel soodustuse saamisele. Vahuranna juhtum jõuab Kuressaare kohtumajas kohtulikule arutelule juuni keskel.

Vahuranna skeemi lahtiharutamine võttis korruptsioonikuritegude büroo Lääne talitusel aega enam kui kolm aastat, kuid kogu lugu sai alguse juba 2011. aasta suvel.

Habemega lugu



Just siis oli kohalike inimeste asutatud MTÜ-l Vahuranna käimas ajaloolise väikesadama taastamine ja selle jaoks PRIA-lt raha taotlemine. Rahatule MTÜ-le oli probleemiks omaosaluse katmine, milleta Euroopa Kalandusfondi tagastamatu abi saamine olnuks võimatu. Lahenduse leidsid MTÜ Vahuranna ja OÜ Monoliit juhid sadamast kaevatud pinnase müügis.

MTÜ üks juhte Evald Sosnin küsis vallalt luba kuni 2000 m3 pinnase Monoliidile võõrandamiseks, vald omakorda uuris, kas keskkonnaametil on midagi selle vastu. Kuna vastuseisu ei olnud, vahetas kruus-täitepinnas 30 000 euro eest omanikku ja sadamaehitusega sai edasi minna. “Kui peaksin täna sellise tehingu tegema, oleksin sunnitud tegema analoogse tehingu,” ütles Jaak Reinmets Saarte Häälele. “Ma ei saaks nõuda maaomanikult, et ta annaks temale kuuluva materjali tasuta.”

Tema sõnul lõhati Rannaaugul välja ca 4000 m3 pinnast, millest Monoliit ostis vähem kui 3000 m3. Tehing tehti tema kinnitusel alles pärast seda, kui pinnas oli välja kaevatud, kvaliteet hinnatud ning kohalik omavalitsus ja keskkonnaamet olid vastavad load andnud.

“Kas see, et sadamat rajav mittetulundusühing kasutas seda raha omafinantseeringu katmiseks, on kuritegu? See oli nende raha ja neil oli õigus sellega teha, mida tahtsid,” leiab Reinmets, kes palkas ennast ja firmat kaitsma Aivar Pilve advokaadibüroo.

Müük ebaõnnestus



MTÜ Vahuranna inimestel on kohtu määratud kaitsjad. Saarte Hääl küsis kommentaari ka ühelt MTÜ juhatuse liikmelt, kuid selle andmisest loobuti.

PRIA nõudis Vahurannalt rikkumiste tõttu tagasi kokku 185 000 eurot, kuid nõue kasvas ajapikku veerand miljonini. Kohtutäitur ei saanud seejuures panna enampakkumisele sadama kinnistut, sest see kuulub Mustjala vallale.

MTÜ kogu vara oli ainult vallaga sõlmitud 20-aastane hoonestusõiguse leping, mida kohtutäitur Virge Välb üritas märtsi alguses müüa

10 000-eurose alghinnaga. Paraku see ei õnnestunud. “Hoonestusõigusel ei ole uut omanikku tekkinud,” ütles Virge Välb eile Saarte Häälele.