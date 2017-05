Veinitalu tootis esimesed pudelid roosat veini

Viis aastat tagasi Vahtraste külas viinapuud maha istutanud Muhu veinitalu pani mullusest saagist pudelisse oma esimese partii roosat veini.



“Tööd on tehtud kõvasti ja oleme tulemuse üle uhked,” ütles Luscher & Matiesen Muhu Veinitalu viinamarjakasvataja Peke Eloranta.

Muhulaste rose, mis kannab nime “Algus”, on seguvein punasest sortidest (Rondo, Pinot Noir) ja valgest sordist Solaris. Ehkki tuntuse poolest ei pääse Rondo ja Solaris maailmakuulsale burgundlasele ligilähedalegi, peetakse neid väga headeks külma kliima veinimarjadeks.

Eloranta sõnul jäi mullune viinamarjasaak liiga kesiseks, et valmistada eraldi punast või valget veini, mistõttu jäi üle vaid roosa seguvein. Kokku sai villitud alla 100 pudeli veini ja seda saab degusteerimiseks osta vaid talus kohapeal. Haruldane rüübe on üsna soolase hinnaga – 6 eurot 6 cl klaasikese eest.

Peke Eloranta sõnul maitseb Muhu vein üsna huvitavalt. “Aroom on omapärane, kuigi leidub ka nüansse, mis mind häirivad,” sõnas veiniasjatundja. Maitselt on vein ümar ja mahlaselt maasikane ning üldsegi mitte halvas mõttes hapu. “Olen kokkuvõttes väga positiivselt üllatunud veini maitsest ja sellest, kuidas see välja kukkus,” rääkis Eloranta, kelle sõnul annab esimese verstapostini jõudmine julgust, et Muhus saab kasvatada veini jaoks häid viinamarju.

Eloranta sõnul on nende rose Eesti ajaloos kolmas alkoholiregistris registreeritud viinamarjavein ja see valmis koostöös Eesti saadustest veini valmistava Valgejõe veinivillaga. Edasi plaanib Muhu veinitalu teha oma väikese tootmise ja hakata sügisel valmistama veini juba kohapeal.

Eloranta rääkis, et kui ta 2012. aastal Muhus esimesed viinapuud maha istutas, ei teadnud ta põllumajandusest midagi. Probleeme tekkis hulgaliselt ja palju taimi hävis. Seetõttu on ka esimene partii veini tehtud tegelikult 2014. aastal istutatud viinapuudest.

Et läinud talve elasid talu 2100 viinapuud üle väga hästi, jagub sügisel toorainet ilmselt 1000 pudeli jaoks ning kavas on valmistada nii punast, valget, roosat kui ka vahuveini.