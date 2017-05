GENIAALSUSEST JA LOLLUSEST: Soost ja sugudest

“Naine peab toitma mehe ja kuus last!” See “teadmine” on tänapäeva inimesteni jõudnud Sulev Nõmmiku tehtud filmi “Suvitajad” vahendusel, mis on vändatud Juhan Smuuli “Muhu monoloogide” ainetel ja kuhu Smuul korjas materjali otse rannarahva suust, seda ülemäära palju muutmata.



Paarikümne aasta vältel on avaliku kõnepruugi reeglid nii palju muutunud et mõistlik inimene seda lauset ei tsiteeri – pahandus tuleb suur ja veab, kui vangi ei panda!

Meil on võrdõigusvolinik, kelle töö on mitmekülgsem kui vaid meeste-naiste-vaheliste asjade kaalumine, kuid keda tavakõnes siiski sageli soovolinikuks nimetatakse. Küllap sellepärast, et usuleiges ja kasina sisserändega riigis pole õieti kedagi usuliste eelistuste või teist karva ihu pärast ahistada. Aga tüdrukud-poisid ja mehed-naised on ikka olemas, omasooiharategi hulgas.

Kuidas inimesi ikkagi jagada?



Jagamisest on üks vana lugu. Kunagi ammu olla hulk õpetatud mehi ühes linnas koos olnud. Lõunatunnil kohalikus kõrtsis läks tarkade meeste vahel arutamiseks, kuidas inimesi ikkagi jagada? Oli erinevaid arvamusi, kuid üksmeelt ei leitud ja lisaks kõigele tundusid seisukohad olevat ka iganenud. Küsiti siis naaberlauas üksi õlut joovalt pealtnäha lihtsalt mehelt, mis tema sellest arvab. Tema vastas, et on selle linna timukas ja jagab inimesed tavaliselt peaks ja kehaks…

Võrdsuse asemel oskame juba pigem kõnelda võrdsetest võimalustest, kuid kuidas neidki luua?! Võrdõigusvoliniku kodulehel on selgitatud, et “Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.” No näete – tehakse ikkagi vahet! Aga enne seda – “sugude võrdsus”?! Mis asi see on?! Sõgedus.

Hiljuti olevat ühe maineka ülikooli (usu)teadlased kokku leppinud, et (vähemalt kristlaste) jumalal ja Jeesusel ei tohi võrdõiguslikkuse põhimõtte järgimise nõude tõttu enam sugu olla. Ei tohi öelda “isa, poja jne” nimel. Jääb üle öelda: (lapse)vanem, tema järeltulija ja püha vaim. Aamen. Ja mõistagi ei tohi seda loogikat järgides kujutada Jeesus Kristust valge mehena. Ning kui veel edasi minna, siis ei tohiks ju ühelgi nimetatuist olla mingit üht eelistatavat usku… See läheb nii jaburaks, et isegi mina ei oska sellest kirjutada!

“Lääneliku ühiskonnaelu korralduse nurgakivi on sooline võrdõiguslikkus, …” kirjutab professor Jüri Saar artiklis “Naistevastase vägivalla märgilisest tähendusest”, mis ilmus Akadeemia 2013. a oktoobrinumbris, kuid mida on lihtne lugeda Tartu naiste varjupaiga koduleheküljelt. Igasugune vägivald on mõistagi lubamatu, iseäranis ilmselgelt tugevama füüsiline vägivald nõrgema vastu. Üldjuhul on naisterahvas füüsiliselt meesterahvast nõrgem ja seetõttu osutuvad naised enamasti ohvreiks (nagu öeldud – üldjuhul…). Samas ei ole võrdõiguslikkuse printsiibist lähtuvalt enam õige kasutada naiste kohta väljendeid “õrnem sugu”, “nõrgem (sugu)pool”. Sõge!

Jääb üle loota, et küsimusele “Mis soost ta on?” ei peaks peatselt vastama: “Sirtsu soost”. Ja et mees tohib naisele ka edaspidi ust avada, istet pakkuda, tema auks püsti tõusta…

Erki Aavik