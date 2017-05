Häirekeskus saadab kiirabi kehtivate nõuete kohaselt

“Häirekeskuse päästekorraldaja saab inimese seisundit hinnata ainult telefonikõne põhjal ja juhul, kui telefonitsi antud info ei vasta tegelikule olukorrale, saabki see selguda alles abivajaja juures kohapeal,” kirjutab häirekeskuse meditsiinivaldkonna ekspert Margit Kallas kommentaariks laupäeval Saarte Hääles ilmunud uudisele selle kohta, et kiirabitöötajate väitel on koguni pooled Kuressaare haigla kiirabisse tehtud väljakutsed tõsise põhjuseta.



Hädaabinumbrile 112 tehtud kõnes hindab kõnele vastav häirekeskuse päästekorraldaja ohtu inimese elule ja tervisele kindlate reeglite alusel, mis on häirekeskusel kokku lepitud politsei, pääste- ja kiirabiteenust korraldava terviseametiga. Kiirabikutse korral peab päästekorraldaja hindama ohtu inimese elule ja tervisele ohuhindamise reeglite põhjal, mis on koostatud koostöös kiirabipidajate ja terviseametiga.

Häirekeskuse päästekorraldaja saab inimese seisundit hinnata ainult telefonikõne põhjal ja selle info põhjal, mida inimene päästekorraldajale annab, vastates päästekorraldaja küsimustele, mis on ette nähtud meditsiinivaldkonna kutse puhul. Juhul kui telefonitsi antud info ei vasta tegelikule olukorrale, saabki see selguda alles abivajaja juures kohapeal.

Häirekeskuse päästekorraldajad on saanud hea erialase ettevalmistuse sisekaitseakadeemias. Samuti töötavad häirekeskuse töösaalides ka meedikud, kellel on arstikutse või õe meditsiiniline kõrgharidus. Meedikud on päästekorraldajatele vajadusel meditsiinilist kompetentsi omavad nõuandjad, kelle käest saab abi ebaselgete meditsiiniliste probleemide korral.

Me ei tohi kaotada elusid



Häirekeskuse töö põhimõte on, et abipaluja muret tuleb võtta tõsiselt, häirekeskus ei saa inimese muret alahinnata. Häirekeskus ei saa eeldada, et inimene valetab, räägib oma probleemi suuremaks, kui häda tegelikult on, või et inimene peaks suutma end ise aidata. Kiirabi võib hädas olles kutsuda inimene, kes ei pääse erinevatel põhjustel arsti juurde ja abi saamiseks oma probleemi ehk ka suuremaks paisutab.

Kuid igapäevased on ka juhtumid, kus inimesed oma terviseprobleemi alahindavad. Näiteks juhtum vanaprouaga, kes helistas häirekeskusse jalavalu pärast ja küsimusele vastates oskas päästekorraldajale vaid öelda, et jalg on jahe ja varbad hallid. Häirekeskus saatis välja kiirabi, kuid vanaproua helistas uuesti ja teatas, et ta siiski ei soovi kiirabi. Kuna aga kiirabi oli juba kohale jõudnud, käidi siiski vanaproua juures ära. Abivajajat oma silmaga nähes oli kiirabile selge, et eaka daami ühel jalal oli juba peaaegu terve jalalaba gangreenist mustaks tõmbunud. Seda ta aga telefonis häirekeskusele ühel või teisel põhjusel öelda ei osanud või ei suutnud.

Elude päästmiseks on süsteem korraldatud nii, et kiirabi saaksid ka inimesed, kes ise oma probleemi alahindavad. Kui hädaabikõnes inimeselt saadud info põhjal on vajalik saata abivajajale kiirabi, siis abi saadetakse ja informeeritakse sellest ka inimest. Juhul kui ohuhinnangu alusel kiirabi vajadust ei ilmne, suunatakse inimene meditsiinilise nõuande saamiseks perearsti nõuandeliinile 1220.

Valitsuse ja terviseameti juhised



Kui inimene palub saata kiirabi, puudub häirekeskusel võimalus kiirabi saatmata jätta. Häirekeskusele on kiirabikutsete prioriteetide määramisel aluseks vabariigi valitsuse määrus, mille kohaselt saab häirekeskus A-prioriteediga kutse korral, kui abivajaja seisund ei ole erakorraline ja puudub oht abivajaja elule, suunata inimese kas perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220 helistama. Kui inimene aga ütleb, et seda pole võimalik teha, ja soovib kiirabi, siis ei ole häirekeskusel võimalik kiirabi saatmata jätta.

Kiirabitöötajatel on võimalik kiirabiteenuse osutamisega seonduvad küsimused läbi rääkida terviseametiga, kes Eestis kiirabiteenust korraldab. Käesoleval aastal on kiirabikutsete ohuhindamise reeglid tervise­ametis ka ülevaatamisel. Juhul kui kiirabiga seotud hädaabi­kõnede töötlemisel tehakse muudatusi, siis juhindub nendest ka häirekeskus. Kiirabikutsete hulka mõjutab oluliselt erinevate tasandite arstiabi kättesaadavus, samuti inimeste teadlikkus, kuidas end erinevate hädade korral ise aidata.

Häirekeskus julgustab inimesi kergemate tervisemurede korral kõigepealt nõu pidama perearsti nõuandetelefoniga 1220, kust kõne suunatakse vajadusel 112-le kiirabi väljasaatmiseks. Häirekeskus suunab aastas ligi 25 000 kõnet kiirabi väljasaatmise asemel perearsti nõuandetelefonile.