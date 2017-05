Ideekonkursi Saaremaa Päike võitis Jako Männikust

Noorte ettevõtlikkust edendaval, tänavu üheksandat korda toimunud konkursil Saaremaa Päike osales üheksa tiimi. Selle aasta äriideede eriteema oli loomemajandus, kus pandi rõhku eelkõige loomingulisusele.

Noored said proovida kätt nii animafilmi tegemisel kui ka külastada edukaid ettevõtteid. Samuti avanes neile võimalus osaleda mitmes praktilises ettevõtluskoolituses. Ürituse lõpuseminaril esitlesid võistkonnad oma ideid, mida hindas spetsialistidest koosnev žürii eesotsas Saaremaa ettevõtjate liidu juhi Villu Vatsfeldiga.

Saaremaa arenduskeskuse projektijuhi Triin Arva sõnul jagunevad noorte äri-ideed kaheks: lennukamad ja praktilisemad. “Võistlustöödes on ka tooteid, millele võiks sildi külge panna ja kohe müüma hakata,” ütles Arva. Ta lisas, et nii mõnigi konkursist osavõtnud noor on hiljem oma ideed äriks teinud ja ka tänavusest konkursist tiivustatuna võib sündida mõni edukas ettevõte.

Noored esitlesid oma ideid žüriile, kes omakorda küsis täpsustavaid küsimusi ja vajadusel aitas idee arendamisele kaasa. Ideed olid eriilmelised, alates käsitööna valmivast vildist kuuma-

alusest kuni veebileheni, mis vormistab noorte geniaalsed ideed ärimudeliks.

Konkursi Saaremaa Päike 1000-eurone auhinnafond jagati esikolmiku vahel. Sel aastal tunnistas žürii parimaks äriideeks Kuressaare Vanalinna kooli õpilase Jako Männikusti lauamängu “Saaremaa reis”, mis testib mängijate teadmisi Saaremaast ja Kuressaarest. Mängu eesmärk on noore autori sõnul lisada teadmisi Saaremaa kohta ja võimalus rohkem aega perekonnaga veeta.

Teele Tilts