JUHTKIRI: Kesköine praam (2)

Alles see oli, kui ministeeriumi esindaja tituleeris Saaremaa ja Hiiumaa vahelise parvlaevaühenduse “mugavusliiniks”. Mis tõi kaasa saartel tegutsevate ettevõtjate pahameele.

Nüüd vist paistab mandrilt kontorilaudade tagant vaadatuna, et saarte asukate elu on siiski liiga mugav – no milleks neile seal veel kesköine laevareis? Kes saarel, see saarel, kes mandril, see mandril. Lõppude lõpuks saaks oma tulekuid ja minekuid ka teistviisi planeerida, või kuidas?

Kuigi TS Laevade jaoks pole kesköine reis ehk tõesti kõige rentaablim, on selle käigus hoidmine ometi oluline. Kasvõi selle inimese jaoks, kes viimase laevareisiga mandrilt koju jõuda soovib.

Saaremaa ettevõtjate liidu juhiga jääb vaid nõustuda: kui kesköisest reisist loobumise otsus peaks tõepoolest sündima, oleks see Saaremaa kui elukeskkonna jaoks negatiivne areng.