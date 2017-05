Saarte Hääl USA-s: Kerli Kõiv plaanib saarlastele vägevat sõud (VIDEO)

Saarte Hääl käis tänavuste Kuressaare merepäevade peaesinejal külas tema Hollywoodi külje all asuvas kodus, et uurida, mida põnevat superstaar oma siinseks ülesastumiseks plaanib.

Parasjagu oma kolmandat plaati lõpetav ja suvisteks ülesastumisteks ettevalmistusi tegev Kerli Kõiv tõdes, et ka Kuressaare merepäevadeks plaani pidamine on juba käsil, ent suurem töö ootab alles ees.

Suveks Los Angelesest Eestisse naasev lauljatar tunnistas, et tahab saarlastele pakkuda midagi väga erilist. “Vesi elemendina ei ole minu lemmik, aga väga põnev on seda võtta inspiratsiooniks. Kõik, mis on seotud meremütoloogiaga – merineitsid meeldivad ju alati kõigile,” tähendas Kõiv. “Ootangi, et saaksin juba oma loomeinkubaatorisse, haldjamajakesse, et seal süveneda meretemaatikasse ja hakata kostüüme valmistama.”

Põhjalikumaks ettevalmistuseks kulub Kerlil paar kuud. Kuigi Eestisse jõuab ta juba õige pea, kavatseb ta enne merepäevi veeta rohkem aega ka Saaremaal. Siin meeldib talle väga, seda enam, et nende perel on Saaremaal nn oma koht olemas, kus olla.

“Kuna paljud mu sõbrad on Saaremaalt pärit ja nad on päris hullud kunstnikud, kes teevad näiteks mahajäetud majades reive ja muid ägedaid asju, siis saab see suvi olema kindlasti põnev,” kinnitas ta. “Ma tegelikult ei olegi varem veetnud Saaremaal nii palju aega, aga sel aastal saan seda teha.”

Saarte Hääle lugejatele ütles Kerli, et tema hinnangul on saarlased eriliselt ägedad inimesed. “Igal pool maailmas, kus nad parasjagu on, on neil oma identiteet nii tugev,” sõnas ta. “Oma Saaremaa sõprade kohta meeldib mulle rääkida lugu Rooma kroonikatest, kus nende sõduritele olid ette antud kaardid, kuhu minna sõdima ja kuhu mitte. Ja oli kirjutatud umbes nii, et Saaremaale ärge minge, seal saate kohe kotti,” naeris Kerli. Just nii vägevateks tegijateks Kerli saarlasi peabki. “Saarlastele tahakski seepärast öelda: hoidke oma väge!”

VAATA VIDEOT: https://www.youtube.com/watch?v=MDNwYq68vZY