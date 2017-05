Kesk värbas värsket verd

Keskerakonna Saaremaa piirkonna uue meeskonna tugitaladeks peaksid erinevate allikate kinnitusel saama Mihkel Undrest ja Aivar Aru, kes esmaspäeval 26 uue saarlasest liikme hulgas uuesti Keskerakonda võeti.



Torgu vallavolikogu esimees Mihkel Undrest ütles, et on tõepoolest olnud Keskerakonna liige, sealt välja astunud ja astus nüüd uuesti tagasi. Ta lisas, et seoses kohalike valimistega on talle tehtud pakkumisi mitmest erakonnast ja ka valimisliidust.

“Oleksin niikuinii kaasa löönud,” sõnas Undrest, kuid täpsustas, et Keskerakonda astumine ei tähenda veel kindlalt, et ta ilmtingimata selle erakonna nimekirjas kandideerib. “Ju konverentsil paistab, mis saab,” sõnas ta.

Aivar Aru astus Keskerakonnast välja 2012. aastal pärast nn Laaneti skandaali, 2014. aastal liitus Reformierakonnaga, kust nädal tagasi lahkus. Eilsest on ta taas Keskerakonna liige.

Uute saarlastest liikmete vastuvõtmisel on omapärane ka asjaolu, et neist said vormiliselt Läänemaa piirkonna liikmed.

“Kuna ma polnud ühelegi neist inimestest soovitajaks, siis oli see minulegi väikeseks üllatuseks,” ütles Keskerakonna juhatuse liige, Lääne-Eestist riigikogusse valitud Enn Eesmaa. “Ma teadsin, et üks rühm inimesi on huvitatud erakonda tulemisest, aga et see sedamoodi läks, oli minu arusaamise järgi tingitud sellest, et piirkonna praegune juhatus on oma tegevuse kuni erakorralise konverentsini peatanud,” lisas ta.

Keskerakonna juhatus otsustas Saaremaa piirkonna juhatusega tekkinud patiseisu lahendamiseks korraldada 3. juunil piirkonna erakorralise konverentsi ja uue juhatuse valimised. Eesmaa ütles, et konverentsil selgitatakse tekkinud olukorda ja kui vaja, valitakse juhatusse uusi inimesi juurde. “Erakonna jaoks on ebasobiv aeg sellisteks pingeteks,” sõnas Eesmaa, viidates lähenevatele valimistele.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles Kadi raadio saates “Keskpäev”, et erakonna juhatus ei ole nõus Saaremaa piirkonna sooviga teha piirkonna juhi koht palgaliseks. Tema sõnul on tegu poliitilise ametikohaga ning palgalised on piirkondades referendid ja arendusjuhid.

Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees Janne Nurmik selgitas Saarte Häälele, et piirkonna juhatus tegi ettepaneku, et nii väikeses piirkonnas, nagu Saaremaa, ei ole vaja võtta eraldi palgale arendusjuhti. Selle tööga saab hakkama ka piirkonna esimees, kes täidab sel moel ka talle usaldatud rolli. Ta saaks keskenduda partei seatud ametikohustuste täitmisele ja kanda vastutust kohaliku omavalitsuse valimiste ettevalmistuse eest. Erakonna juhatus ei ole seda lahendust paraku seni aktsepteerinud.

Mis erakorraliseks konverentsiks kavandatud uue juhatuse valimisse puutub, siis Janne Nurmiku sõnul saavad oma tegevuse peatanud piirkonna juhatuse liikmed täna kokku ja otsustavad, kas kandideerivad uuesti juhatusse või mitte.