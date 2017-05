Kivestu tuuliku lugu täna ETV2-s

Täna õhtul kell 21 jõuab kordusena ETV2 eetrisse Margus Mulla eelmisel aastal valminud film Kivestu tuuliku taastamisest Kihelkonna vallas Kõruse külas.



Film räägib Saaremaa tuulikute uuestisünnist, tuulikumeistri ametioskuste säilitamisest ja kogukonnatunde tugevdamisest. Aluseks on võetud 2015. aastal Kihelkonna vallas Kõruse külas taastatud Kivestu talu tuulik.

Margus Muld ütles, et selles filmis on siiski pisut rohkemat kui lihtsalt ühe tuuliku kordategemine. Kasvõi näiteks tuuliku omaniku Jaanus Tahki mõtted, miks ta üldse sellise töö käsile võttis ja mida mees arvas, kui asi valmis sai. Või miks sõidutatakse Saaremaa tuulikukarkasse mõnikord ka praamiga ehk miks ei saada Saaremaa tuulikute taastamisel ilma hiidlasteta enam hakkama? Ja kui tänapäeval saab tuulikule tiivad lihtsalt kraana või tõstukiga külge panna, siis kuidas said tiivad tuulikule külge vanasti…