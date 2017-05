PÖÖRDUMINE: Head õpilased, lapsevanemad, klassijuhatajad, koolijuhid! (1)

Ees ootab järjekordse kooliaasta lõpetamine. Paljudele tähendab see eelkõige eesootavat suvevaheaega, aga põhikooli ja gümnaasiumi lõpetavate noorte jaoks on tegemist olulise teetähiseni jõudmisega. Kooliaasta lõppemine ja sellega kaasnevad peod peaksid pakkuma vaid rõõmu ja positiivseid emotsioone, mitte probleeme noortele ning muret lapsevanematele ja õpetajatele.



Paraku kaasneb kooliaasta lõpu puhul peetavate pidudega ka alkoholitarvitamine. Tuletame meelde, et alkoholiseaduse kohaselt on alla 18-aastasel noorel alkohoolse joogi tarbimine ja omamine keelatud. Samuti on keelatud alaealisele alkoholi osta, müüa, pakkuda ja üle anda ning kallutada teda alkoholi tarvitamisele.

Alkohol on noorele organismile ja tervisele ohtlik, kahjustades eelkõige aju arengut, samuti võivad purjus peaga tehtud otsused mõjutada negatiivselt noore inimese tulevikku. Arvestades seda, et ka Saaremaal juhtuvad paljud õnnetused – liiklusõnnetused, uppumissurmad, vägivallateod – just alkoholijoobe tõttu, lasub vastutus lastega juhtunu eest eelkõige täiskasvanutel.

Noored tahavad olla vabad ja sõltumatud. Loodame, et koostöös koolide ja lapsevanematega jõuame selleni, et kooliaasta lõpetamist tähistatakse nii klassikaaslastega kui ka pereringis alkoholita ning tähendusrikkast päevast jäävad kõigile asjaosalistele vaid meeldivad mälestused.

Head noored! Hoidke ennast ja oma klassikaaslasi ning vältige liigseid riske!

Head lapsevanemad ja õpetajad! Olge noortele positiivseks eeskujuks ning rääkige nendega alkoholist ja selle tarvitamisega kaasnevatest tagajärgedest!

Edu eksamitel, turvalist ja toredat kooliaasta lõppu ning ilusat suvevaheaega!

Lugupidamisega

Madis Kallas, SOL-i esimees, Kuressaare linnapea

Rainer Antsaar, Kuressaare politseijaoskonna juht