Reformierakonna vallavanema kandidaat on Tiiu Aro

Reformierakond tutvustas täna Raekoja keldris toimunud pressikonverentsil oma vallavanema kandidaati Saaremaa valla vallavanema kohale, kelleks on Tiiu Aro.

Aro on sündinud ja õppinud Saaremaal, kogunud kogemusi mandril, töötanud arstina, olnud Tartu volikogu liige, kahekordne sotsiaalminister, Kuressaare volikogu liige, juhtinud tervisekaitseinspektsiooni ning hilisemat terviseametit.

Aro pakatab teotahtest, et mandril kogutud teadmisi ühtse Saaremaa valla ülesehitamisel rakendada. “Olen tõesti läbi ja lõhki saarlane, minu juuri võib leida Kõinastu laiult, Kärlalt, sündinud olen Tornimäel ja kümme aastat elanud-koolis käinud Leisis,” kõneles Tiiu Aro.

“Edasi käisin Kuressaares tänases Saaremaa ühisgümnaasiumis, siis Tartu ülikoolis ja viimased enam kui 20 aastat olen elanud Tallinnas. Aga olen Kuressaare kodanik juba aastast 2000 millegagi,” lisas ta.

Aro arvab, et eesolev periood, neli aastat on n-ö kokkumängu harjutamine, mis tuleb kasuks ka temale. “Arvestades Saaremaa eripärasid, olgu nad geograafilised, emotsionaalsed ja rahvuslikud, on need heaks garantiiks, et siinne elu saab ainult paremaks minna.”

Kohalikud valimised toimuvad sel sügisel.