Saarekoll tähistab juubelit

Sel nädalavahetusel kümnendat korda startiv maasturite orienteerumis- ja osavusvõistlus Saarekoll toob mõõtu võtma poolsada meeskonda.

Saarekolli korraldustiimil on käes kibekiired päevad – kümnes maasturite jõukatsumine saab avalöögi juba reede õhtul kell 21.

“Kuigi kümme on ilus ümmargune arv, ei korralda me varasemaga võrreldes midagi eriskummalist,” ütles võistluse peakorraldaja Asko Berens. “Teeme oma sissetöötatud asja – on ju formaat aastatega enam-vähem välja kujunenud ja teravamad nurgad maha lihvitud.”

Berens avaldas lootust, et seekordne Saarekoll tuleb senistest kõige sujuvam võistlus.“See ongi kõige tähtsam,” märkis ta. Eilse seisuga oli end võistlusele registreerinud pisut üle neljakümne meeskonna.

Võistluskeskus asub tänavu Kuressaare lähedal Lilbil Suure Tõllu puhkekülas. Sealses parklas saab Saarekolli avamisel uudistada kõiki võistlusmasinaid. Puhkekülast toimuvad ka stardid ühissõitudele. Võistlus ise leiab aga aset Kuressaares ning Lääne-Saare, Pihtla, Valjala ja Leisi vallas.

Saarekolli ajamahukaim osa orienteerumine kestab kokku ligi 14 tundi ja suured orienteerumiskatsed vahelduvad väiksemate lisakatsetega.

Laupäeval leiab Saarekollil aset ka nn turistiklassi seiklussõit, mis koosneb kahest lisakatsest ja joonorienteerumisest. “Joonorienteerumine tähendab etteantud legendi järgi raja läbimist aja peale ja orienteerumist,” selgitas Berens. “Kaardilugejad saavad oma oskused proovile panna.” Osaleda saavad nii autod kui ka ATV-d ning uudistama ja kaasa elama on oodatud ka publik.

Laupäev on võistlejate ja masinate jaoks pikk ja tõsine tööpäev, kus saab nii orienteeruda kui ka lisakatseid sõita. Kavas on kolm sprindikatset. Neist esimene, Tika–Lööne katse hakkab pihta kell 12. Väike puhke- ja lõunapaus peetakse Kalakülas. Kell 18 läheb lahti põlluralli Aste ja Kaarmise lähedal asuval Rõõmude põllul.

Alates kella 20-st panevad meeskonnad end ja oma maasturid proovile aga linnakatsel, mis praeguste plaanide järgi kestab kella 22-ni. “Linnakatse trass on sama, mis mullugi,” märkis Berens.

Katse algab Saare Selveri tagumise parkla ja Oumani tööstuse kõrvalt ja rajapikkus on ligi 2,7 km. Ka seekord kuulub linnakatse sisse mudaaugu läbimine ja tõus Kuressaare ringtee ääres kõrguvale pinnasemäele.

Pühapäeval autasustatakse paremaid ja toimub võistluste ametlik lõpetamine. Saaremaa Trophy Saarekoll on EAL-i Eesti 4x 4 off-road-karikavõistluse III etapp.