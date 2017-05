Praegu Saksamaal elav Saaremaa mees Väino Kruuser on teinud ettepaneku luua Kuressaares Antarktika muuseum



Linnavalitsuse kultuurinõunik Heli Jalakas tutvustas ideed volikogu kultuurikomisjonile, kes võttis selle teadmiseks. Komisjon leidis, et tuntud meresõitja Fabian Gottlieb von Bellingshauseni mälestuse jäädvustamine on sobiv tuleval aastal, mil tema sünnist möödub 240 ja Antarktika avastamisest 200 aastat.

Linnal on praegu olemas Bellingshauseni monumendi konkursi võidutöö Gunnar Vareselt.

Mälestusmärgi rahastuse otsimisega tegeleb Saaremaa merekultuuri selts koostöös Saare vene seltsiga.