Sõnajalad ostsid Soome tuulikulabade tehase

Sõnajalgade firma Eleon ostis Soomes Vaasa Mervento tehase koos tehnoloogia ja sisseseadega, mis on plaanis kolida kas Eestisse või Lätti.



Eleon AS-i juhatuse liige Andres Sõnajalg ütles Postimehele, et aasta lõpuks tööd alustav tehas on tööjõumahukas ja hakkab teiste riikide kogemusi arvestades tööd andma sadadele inimestele. Tuulikutootja seisukohalt on oluline veokulude vähenemine – tuulikulabasid väljastpoolt Eestit tuues tuleks arvestada vähemalt 20-protsendilise lisakuluga.

Ostetud tehase aitab püsti panna ettevõtte kõrval tegutsenud tehnoloogiafirma. See peaks toimuma hiljemalt sügisel, kuna septembri lõpuks peab Eleon Mervento tehase seadmed Soomest ära tooma.

“Selliseid tehaseid ehitatakse väga kiiresti,” ütles Sõnajalg, viidates, et paari kuuga oleks tehas püsti. Territooriumi kogupindala jääks hinnanguliselt kahe kuni kolme hektari vahele.

“Selle sisseseadega on osaliselt kahes vahetuses võimalik toota üks laba nädalas, 52 laba ehk 17 komplekti labasid aastas,” rääkis Sõnajalg.

Ettevõtja sõnul on Ida-Virumaal liitumispunkte välja ehitatud juba 1454 MW ulatuses. “Räägime 300–400 tuulikust. Rääkimata Pärnumaal Tootsi tuulepargist ja meretuulikutest,” ütles Sõnajalg, kelle kinnitusel sobib Eleoni tuulikut kasutada ka meretuuleparkides.

Eestis näebki ta peamist turgu. “Mõni meie konkurent ongi teinud selle vea, et on läinud kohe välisturgudele. Töö koduturul võimaldab toote lõplikult välja lihvida,” rääkis Sõnajalg. Ta on veendunud, et alles siis, kui see etapp on läbitud, on mõistlik mujale minna. “Kui tahame täita eesmärki, mis Eesti valitsus on võtnud energiamajanduse arengukavaga aastani 2030 – 50 protsenti energiast peaks olema taastuvenergia –, siis ilma tuuleenergiata on see täiesti välistatud,” rääkis ettevõtja.

Kuna uude elektrituruseadusesse on kirjutatud ka statistikakaubandus, mis võimaldaks Eesti ettevõtetel aidata täita Euroopa riikide taastuvenergia eesmärke, on tuuleenergeetikal ka ilma Eesti enda taastuvenergiatoetusteta palju potentsiaali. “Kogu majanduslik kasu ja töökohad jääksid Eestisse. Taastuvenergia võiks olla Eestis võimas ekspordiartikkel,” pakkus Andres Sõnajalg.