Suurte plaanidega toidutootja seadis end sisse Saaremaal (1)

Pealinnast Kõrkveresse kolinud toidutootja Jon Ender sihib kohati inimtühjalt Saaremaa maastikult miljardi elanikuga Hiina turgu.

“Me mõlemad elukaaslasega tundsime viimastel aastatel järjest tugevamini, et meid on hakanud häirima Tallinna müra ja kära ning liiklusummikud,” rääkis Jon Ender. “Juhuslikult oli Saaremaal meie kriteeriumidele vastav plats – piisavalt merele lähedal, kuid samas männimetsa sees.”

Enderi hinnangul on hajaasustus puhta looduse kõrval Eesti suur, ent väheräägitud tugevus, mis on maailma ülerahvastatud piirkondade elanikele täiesti kättesaamatu luksus. “Meie tahtsime seda nagu veel eriti tunnetada, tulles sellisesse kohta, kus ei pruugi mitu nädalat mitte ühtegi inimest näha,” rääkis Ender oma uuest elupaigast Kõrkveres. “See on väga mõnus ja hoopis teistmoodi elu.”

Plaanib oma tehast



Sotsioloogiks õppinud Ender on töötanud poliitikauuringute keskuses Praxis ning teinud kümmekond aastat ministeeriumidele otsuste langetamiseks analüüse ja koostanud uuringuid. Mõni aasta tagasi võttis tema elu uue pöörde – Ender lõi teesegusid valmistava ettevõtte Especha OÜ, millele mõni kuu tagasi lisandus kuivkülmutatud köögiviljade tootja Nordic Foods OÜ.

Spetsiifilise seadmega miinus 20 kraadi juures veest tühjaks pressitud köögiviljalaastud on eheda maitsega, kuid põnevama tulemuse saamiseks kasutab vilunud teesegude kombineerija eksootikat. Lisab porgandile näiteks oliiviõli ja Himaalaja soola. Seevastu maitsestamata kaalikas on tõesti eheda mekiga. “Kuivkülmutamise eripära ongi see, et ta säilitab naturaalsed maitsed,” lausus Ender.

Ettevõtja sõnul valmistatakse 50-grammine krõmpsupakk 400 grammist aedviljast ning see sisaldab kõiki vitamiine ja minerale, mis sama aedvili ehedal kujul. “Meie soov on, et inimesed saaksid niimoodi oma päevase aedviljanormi täis krõbistada,” rääkis Ender, kelle sõnul on eestlaste toidulaual kõige suurem puudujääk just köögiviljade osas.

Võrreldes lõunapoolsete maadega on Eestis kasvanud aedviljad Enderi sõnul kvaliteetsemad. “Kõik, mis Eestis kasvab, kasvab aeglasemalt, on aromaatsem ja selles on palju rohkem tervisele kasulikke aineid,” kinnitas ta.

Kui esialgu teeb Nordic Foods külmkuivatatud toodete osas koostööd Lääne-Virumaa ettevõtjaga ja ka tooraine hangitakse mandrilt, siis juba lähiajal võib ettevõte kuivkülmutada ka mõne Saaremaa köögiviljakasvataja toodangut.

Paari aasta pärast tahab Ender püsti panna oma kuivkülmutamise tehase ja asukohana on kaalumisel ka Saaremaa. Edaspidi on Nordic Foodsil plaanis teha ka külmkuivatatud kalasnäkke.

Nii Ender ise kui ka ta elukaaslane saavad põhilise osa tööst tehtud arvutiga, pealinna kontoris tuleb kolleegidega asju arutamas või ärikohtumistel käia mõned korrad kuus. Praegu on Enderi elus seoses Eesti oludes uudsete kuivkülmutatud aedviljakrõmpsude tootearendusega põnev aeg.

Sihib Hiina turgu



Eelmisel aastal kaubandus-tööstuskoja delegatsiooniga Hiinas käinud Jon Ender tõi välja, et paljudes Aasia riikides on hügieeniprobleemid ja toidu saastatuse skandaalid. Seetõttu ei julge paljud hiinlased kohalikku toitu süüa ja kui vähegi kannatab, ostetakse 3–4 korda kallimat importtoitu.

Euroopa Liidu saadustel on väga hea maine, sest teatakse, et Euroopas on väga kõrged standardid. Ender nägi oma silmaga, kuidas Shanghai metroos importtoiduainete poes ostis tema ees kassajärjekorras seisnud noormees kaks suuremat õuna ja maksis nende eest umbes 5 eurot. “Kõik, mis tuleb puhtast loodusest, on nende jaoks kullahinnaga,” sõnas Ender, kelle sõnul võtab ka Nordic Foods suuna Aasia turule. “Meil on osa kontakte juba olemas.”

Miks just Saaremaa?

Jon Ender rääkis, et koos elukaaslasega on nad käinud telkimas mitmel pool Eestis ja kõige enam meeldisid neile aura, oleku ja Tallinna mõjust eemaloleku mõttes Saaremaa ja Hiiumaa. Ka Joni juured on osaliselt Saaremaalt – tema vanaisa on pärit kusagilt Tagavere ja Leisi valla piirimailt.

Joni sõnul avaldas neile muljet, kuidas Kõrkvere poe juhataja neile meeleldi kohalikust elust rääkis ja kuidas kohalik omavalitsus oli samuti hästi abivalmis. “Seda oli hästi meeldiv kogeda ja see oli ka üks tõuketegureid, miks just see koht,” sõnas Jon Ender. “Ida-Saaremaa valisime selle järgi, et oleks võimalikult Kuivastu lähedal.”

Praegu elab Jon koos elukaaslasega rendimajas, kuid oma maja ehitus on käima läinud. Loodusehituse põhimõtteid järgides kasutab permakultuurist huvitatud Jon maja ehitamiseks pilliroopakke ja viimistluses savikrohvi, mis on tehtud vundamendiaugu tegemisel väljakaevatud savist. “Põhja-Eestis on inimesed sellisel moel ehitanud oma kätega praktiliselt mitte millestki suuri elamisi,” märkis Jon Ender.

Ka osa taimsest toidust kavatseb ta ise kasvatada. “Eraldi plaanime taimekasvu aastaringset tuba, kus saaks salatit ja rohelist värki ning võib-olla ka oma tomatit ja kurki aastaringi,” rääkis Ender. “Tallinnas sai natukene katsetatud seda asja ja nüüd siin jätkame.”