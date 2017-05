TS Laevad võib kesköisest laevareisist loobuda

Saarte Hääle toimetusele teadaolevalt on TS Laevad kaalumas, kas jätta alates sügisest Virtsu–Kuivastu liinile alles kesköine väljumine või mitte.



Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro teemat lähemalt kommenteerida ei soovinud. Küsimustele, miks selline plaan kõne all on, kui palju on kesköisel laeval reisijaid-autosid keskmiselt ja kas alternatiiv oleks mainitud reisi asemel hoopis mõni teine väljumine graafikust välja jätta, Arro vastata ei saanud.

“Me ei ole täna veel valmis sügisese graafiku teemasid kommenteerima – töö ja läbirääkimised käivad,” põhjendas Arro.

Kesköise laeva väljumine Virtsust on muu hulgas oluline ka hilistele bussireisijatele – jõuab ju viimane õhtune buss Tallinnast samuti just sellele laevale. Kui südaöine reis ära jäetakse, kaoks ka võimalus vähe hilisemal ajal saarele jõuda. Ent bussireisijad pole ainsad, keda liinikärbe puudutaks.

Saaremaa ettevõtjate liidu juhatuse esimees Villu Vatsfeld tõdes, et kui selline otsus peaks tõepoolest sündima, oleks see Saaremaa kui elukeskkonna jaoks pigem negatiivne areng.

“Laeva- ja lennuühenduste puhul peaks riik tellijana arvestama liinigraafikute kavandamisel ja kooskõlastamisel võimalikult palju kohalike huvigruppide arvamusi ja ettepanekuid,” leidis Vatsfeld.

Tema on ettevõtjate liidu juhina seda meelt, et parvlaevaühendust tuleks siiski vaadelda maanteepikendusena. “Saarte puhul ei ole maismaatranspordile muid alternatiive,” nentis Villu Vatsfeld.