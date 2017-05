Tuli võttis järjekordse elu

Tuleõnnetused on Saaremaal röövinud tänavu juba kolm elu, viimati hukkus tulekahju tõttu esmaspäeval Abula külas 60-aastane mees.

Nimelt sai häirekeskus esmaspäeva õhtul kell 21.51 teate elumaja põlengust Kihelkonna vallas Abula külas. Teataja sõnul põles maja lahtise leegiga, tuli oli levinud ka maastikule ja ohustas metsa. Helistaja ei teadnud seejuures, kas majas võib ka inimesi olla, ometi asus ta kohe tegutsema ja tegi juba kõne ajal algust kulupõlengu kustutamisega.

Päästjate saabudes põles maja täisleegiga. Paraku leiti majaukse eest ka õnnetult hukkunu, 60-aastane mees. Tulekahju lokaliseeriti kell 22.16, lõplikult kustutati see 20 minutit enne südaööd.

Päästjad jäid samas veel umbes tunniks olukorda kohapeale jälgima. Lääne päästekeskuse andmeil hävis hoone katus põlengus täielikult ja siseruumid muutusid elamiskõlbmatuks.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja menetlus. Ta lisas, et menetleja sõitis sündmuskohale alles eile, seega mingeid versioone sellest, mis võis põlengu tekitada, vähemalt eile päeval veel ei olnud. “Hukkunud mees leiti majast väljaspool ja meile teadaolevalt on tal lähedased olemas,” sõnas Kais.

119 põlengut



Lühikese aja jooksul on Saaremaal olnud juba mitu traagilist tuleõnnetust. Alles läinud nädalal kaotas tules elu Sõrve laululooja Õie-Maria Tehu. Tulekahjusid on Saaremaal olnud sel aastal kokku juba 119, neist hoonetulekahjusid 17 ja kuuel juhul on olnud tulekahjuoht hoones ehk teisisõnu olnud tegu tahmapõlengute, toidukõrbemiste jmt.

Saaremaal on hukkunud juba kolm inimest – kõnekas võrdlusmoment on seejuures, et eelmisel aastal hukkus Saaremaal tules vaid üks inimene.

Kristi Kais märkis, et eelmise nädala õnnetuse täpset põhjust ja tekkekohta ei ole võimalik täpselt välja selgitada, kuna tulekahju oli väga suur, intensiivne ja hoone põles praktiliselt maha. Halvasti lõppes see just seetõttu, et tulekahju oli hoones saanud segamatult areneda väga suureks. “Tulekahju avastati hilja ja sellel hetkel oli hoone täisleegis,” lausus ta. Võimatu on tema sõnul olnud tuvastada sedagi, kas hoones oli suitsuandur, ja kui oli, kas see oli ka töökorras.

Avastati hilja



Esmaspäevaõhtuse tulekahju sarnaseks jooneks eelmisel nädalal juhtunuga on põlengu hiline avastamine – mõlemad tulekahjud avastati alles siis, kui hooned põlesid suure leegiga. “Eileõhtune (esmaspäevane – toim) sündmuspaik asus teistest inimestest eemal, seega peaksid inimesed mõtlema, kui ohtlik või ohutu nende kodu tuleohutuse mõistes on,” rääkis Kais.

Mida kaugemal inimasustusest ollakse, seda rohkem peab ohtlikele olukordadele mõtlema ja lahendusi otsima. “Tulekahju korral määrab aeg selle, kuidas tuleõnnetus lõpeb,” lisas Kais. Kodu ohutus peaks tema sõnul olema meie kõigi prioriteet. “Kogukonnad kaotavad olulisi liikmeid, seega kutsume kõiki üles märkama oma naabreid, lähedasi enda ümber ja pöörama tähelepanu nende kodusele ohutusele.”

Smuulis põles röster

Esmaspäeva pärastlõunal kell 15.36 teatas murelik ema häirekeskusele, et tema kodus Kuressaares Juhan Smuuli tänaval võib midagi põleda.

Kodus viibinud laps oli emale helistanud ja andnud teada tulekahjust. Kui päästjad kohale jõudsid, selgus, et ema oli ise koju jõudnud enne päästjate tulekut ja kustutanud põleva röstri pulberkustutiga. Päästjatel jäi üle vaid ruumid ventileerida.

Päästeamet tuletab meelde, et õnnetuse korral tuleb esmajoones helistada ikkagi hädaabinumbrile 112.