Abortide arv on kümne aastaga vähenenud

Mullu laskis Saare maakonnas raseduse omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestada 64 naist, mida on kümme aastat varasemaga võrreldes siiski oluliselt vähem.



Statistikaameti andmeil oli raseduste katkestamiste arv 2006. aastal koguni 123.

Kuressaare haiglas üle kolmekümne aasta günekoloogina töötanud Goar Kuldsaare sõnul on abortide arvu vähenemise põhjus naiste teadlikkuse tõus rasedusest hoidumise võimaluste kohta. “Rasestumisvastaste vahendite valik on praegusel ajal lai ja kui ei sobi üks, sobib teine,” lausus günekoloog. “Tõsi, “õnnetusi” juhtub, ent aborti lahenduseks siiski pigem ei peeta – suhtumine elusse ja tervisesse on nii palju muutunud.”

Kuldsaare sõnul on aasta(küm­ne)te taguse ajaga võrreldes kasvanud aga meditsiinilistel näidustustel tehtud abortide arv. “Kuna sonograafia on kõvasti arenenud, võimaldab see paremini hinnata nii raseduse kulgu kui ka loote tervist ja arengut,” põhjendas ta. “Kui lood on halvad, on raseduse katkestamine hädavajalik.”

Raseduse katkestamistest rohkem kui kolmandiku – 23 abordi – puhul polnud sellele eelnenud ühtki elussündi. Kümme aastat tagasi oli selliseid aborte 38.

Aborte ehk raseduse katkemisi või katkestamisi oli Saare maakonnas mullu kokku 112.

2006. aastal oli see arv aga 179. Kui kõige rohkem aborte oli mullu Harju maakonnas (2998), siis Hiiumaal läks neid mullu kirja 26 ja Läänemaal 77.