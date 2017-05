Aianduspäevadel pakutakse nii istikuid kui ka saunatarvikuid

Reede pärastlõunal kella neljast kuni seitsmeni ja laupäeval kella kümnest neljani saavad saarlased Kuressaare linna puhkealal staadioni kõrval teha sisseoste oma kodu kaunistamiseks.



Kuressaare 16. aiandus- ja lillepäevad on eelmistest sisutihedamad ja tegevusrohkemad. Huvilistele avaneb võimalus külastada Räpina aianduskooli dendroloogi Andres Vaasa, Saaremaa Kodukandi liikumise juhi Reet Viira ja aianduspäevade korraldaja Reet Truuväärti juhatusel Roomassaare linnaosa iluaedu. Selles piirkonnas on linlased ajast aega iluaiandusega tegelenud.

Roomassaare kant on ju tihedalt seotud kuurordi ja suvitajatega. Külastatavad koduaiad annavad hea läbilõike aianduse ajaloost. Uudistada saab säilinud tsaariaegseid, Eesti Vabariigi ja nõukaaegseid krunte. Esmakordselt toimuval ringkäigul tutvustatakse ka mereäärse linnaosa miljööd. Retkeks tuleb end eelnevalt registreerida telefonil 51 84 042. Osalustasu on 3 eurot. Kohtade arv rühmas on piiratud. Teekonda alustatakse aiapäevade alalt reedel kell 16.

Üle saja müüja



Reedel kell 13.30 räägib Andres Vaasa lektorina linnavalitsuse saalis suvel õitsvatest puudest. Loeng on tasuta.

Aiandus- ja lillepäevade projektijuht Merle Vaha ütles, et müüjaid tuleb kohale üle saja, Saaremaa ettevõtjaid on nende hulgas kolmandiku jagu. Oma kaupa pakuvad ka lätlased ja leedulased. Naaberriikide puutöömeistrid müüvad Saaremaal puidust aiamööblit ja kodusisustuse tarvis meisterdatud esemeid. Käsitöölettidelt võib leida ka linasest kangast valmistatud asju, saunatarvikuid ja igasuguseid aksessuaare.

Peipsi sibulad



Pika teekonna Saaremaale võtavad ette ka Peipsi sibulakasvatajad. Meie oma saare Saikla viinamarjakasvatajatelt saab istikuid osta reedel.

Aiatehnikat on igat sorti, ka rõdukaste, lillepotte ning suures valikus istikuid, suvelilli ja püsikuid. Sobiva saunagi võib aianduspäevade laadalt leida.

Green-ruumis saab meisterdada hernehirmutisi, maalida talusilte ja võtta väikese ümbersättimise korral taaskasutusse igasuguseid tarbeesemeid.

Mõlemal päeval on kohal laadapiltnik. Paljude fotoalbumite (sealhulgas Kuressaare ja Muhu) autor Lembit Michelson teeb ülesvõtteid just nii, nagu laatadel muiste tehti.

Oma oskusi näitavad võimlemisklubi Gymnastica tütarlapsed. Aianduskohvikus saab ergutavat kohvi ja veel üht-teist head-paremat. Kehakinnitust pakub veel mitu firmat. Laupäeval tegutsevad naiskodukaitsjad oma telgis lastega.