Alanud on iga-aastane lemmikloomade vaktsineerimine

Head koerte ja kasside omanikud, tuletame meelde, et Lääne-Saare vallas on alanud lemmikloomade iga-aastane vaktsineerimine.

Loomatauditõrje seaduse kohaselt on loomapidaja kohustatud oma koera ja kassi ennetavalt marutaudi vastu vaktsineerima. Veterinaarid teevad nii tasulist kui ka tasuta (marutaud) vaktsineerimist, aga ka kiibistamist. Lugege teateid teadete tahvlitel ja bussipeatustes.

Kärla piirkonna veterinaar on Toivo Lõhmus (tel 52 80 767) ning Lümanda ja Kaarma piirkonnas Aili Viin (51 900 381). Kaarma-Eikla piirkonnas toimub koerte ja kasside vaktsineerimine 30.05. Kärla piirkonnas toimub vaktsineerimine juuni keskpaiku, täpsemad kuupäevad avaldakse järgmises lehes. Samal ajal on võimalik loomi ka kiibistada (9 eurot/loom). Lääne-Saare vallas on koerte ja kasside kiibistamine kohustuslik.

Katrin Hämelainen,

järelevalvespetsialist