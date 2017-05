Alver Sagur saab Kaalis konkurendiks Janar Suusteri

Meekaupmees Janar Suuster tahab Kaali kraatri lähedale ehitada restoran-pruulikoja, pakkudes sellega konkurentsi maakonna kuulsaimal loodusobjektil seni üksinda tegutsenud turismiärimehele Alver Sagurile.



“Ma arvan, et see rikastab pilti ja lõppkokkuvõttes võidab sellest ka Sagur ise,” ütles Janar Suuster, kes esitas Pihtla vallale Kaali külas restoran-pruulikoja projekteerimistingimuste taotluse. “Turist saab lõpuks ka mingit teist kvaliteeti, ei ole ainult üks, mis on olnud juba 20 aastat.”

Meeärimehena ja Leisi taluturu asutajana tuntud Suuster soovib oma plaani ellu viia teisel pool teed Kaali külastuskeskusest ja sadakonna meetri kaugusel Kaali trahterist, mis mõlemad kuuluvad Alver Sagurile.

Suusteril ja tema mõttekaaslastel on plaanis ehitada Kaali pruulikoda, mille tootmismaht küündiks kuni 300 000 liitrini aastas. See tähendab Suusteri sõnul, et Saaremaal läheb jälle tõsiseks õlletegemiseks. “Minu nägemist mööda ei ole mõtet asju põlve otsas teha, see on ajaraiskamine,” lausus ettevõtja, kelle sõnul plaanitakse õlut turustada eelkõige kaubandusvõrgus.

Rajatavast restoranist ei soostunud Suuster veel täpsemalt rääkima. “Seal on söögikoht juba olemas ja sellist me kindlasti teha ei kavatse,” sõnas ettevõtja. “See, mis ta täpselt tuleb, on natukene ka ärisaladus.”

Plaanitava hoone alune maa võib olla kuni 600 m2, kahekorruselise hoone harja kõrgus on kavandatud ligikaudu 10 meetrit.

Janar Suuster lausus, et äriplaan viiakse ellu ka ilma investeeringutoetuseta. “Me oleme oma seltskonnas arutanud seda juba aastaid, see ei ole uitmõte,” kinnitas ta. “Ma ei tee seda üksi, see on meeskonnatöö.”

Pihtla vallavanem Jüri Saar ütles, et kuivõrd arendaja käsutuses olev maatükk asub kaitsealal, saatis vald Janar Suusteri taotluse analüüsimiseks keskkonnaametile. “Praegu pole veel kellelgi aimu, kui suur on näiteks tehase veetarbimine või võimalik mõju kraatrile,” selgitas Saar.

Vallavanema sõnul tuli pruulikoja rajamise idee vallale mõneti üllatusena. “Kui see maatükk trahteri naabrite käest osteti, jõudis minu kõrvu jutt, et seal hakatakse meemüügiga tegelema,” rääkis Saar. “Õlletehas on jah meie jaoks selline uus asi.”

Turismiettevõtja Alver Sagur ütles kommentaariks, et konkurents on edasiviiv jõud, mis parandab toote ja teenuse kvaliteeti.