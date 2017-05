Kuressaare politsei- ja päästehoone naabruses Pihtla tee ääres kössitav eakas lagumaja on juba väga-väga pika habemega probleem. Veidi lühema habemega mure on politsei- ja päästemaja parkla puudumine. Vähemalt praegu paistab aga, et neil “habemetel” lastakse veel edasi kasvada.

Lahendus näikse justkui käega katsuda, aga õige pisut jääb ikka puudu. Kinnistu omaniku sõnul on kolemaja lammutusluba olemas, lammutamist ja projekteerimist takistab aga tõik, et krundi piirid on ebaselged ja pealegi pole veel teada, kas Riigi Kinnisvara soovib kinnistut osta või rentida. Kuni kokkulepeteni ei jõuta, päevad muudkui veerevad, päevadest saavad kuud ja kuudest… Loodame, et mitte aastad.

Kui asjad aga senise tempoga edenevad, peavad politseimaja külastajad ilmselt ka lähitulevikus oma sõiduki jaoks ümbruskonnas parkimiskohta otsima.