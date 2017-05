Kihelkonna kool hakkab üsna pea otsima direktorit praeguse direktori kohusetäitja asemele. Vallavanem Raimu Aardam ütles, et konkursi tingimused kinnitatakse varsti ja direktor soovitakse leida augusti lõpuks.

Lõppeva õppeaasta Kihelkonna kooli direktori kohusetäitjana töötanud Kai Kallas asus tööle pärast seda, kui koolijuhi korraldamiseks tehtud konkurss eelmisel suvel nurjus.

Raimu Aardam ütles, et nemad on kohusetäitja tööga igati rahul.

“Ta on väga kenasti toimetanud,” märkis vallavanem. Kai Kallas ütles Saarte Häälele, et suure tõenäosusega kandideerib ta ka direktoriks. “Ma olen viimase aastaga palju õppinud ja mitmeid asju on käima lükatud,” ütles Kallas, viidates, et kahju oleks tööd pooleli jätta.

Kihelkonna on Saaremaal teine kool, kes hakkab suvel uut juhti otsima, hiljuti anti teada Pihtla kooli direktoriotsingutest.