Kontsert kui kevadiselt kirev lilleaas

12. mai õhtul oli Lümanda kultuurimaja siginat-saginat täis. Lauldi hääli lahti, paigaldati helitehnikat, harjutati tantsusamme, sätiti püksiviigid sirgeks.

Käisid veel viimased ettevalmistused kohe algavaks kevadkontserdiks. Saabuva emadepäeva puhul oli see pühendatud kõikidele emadele ja vanaemadele.Kontserdi kaunis avanumber oli tants “Kullakera kandjad”, kus laval olid koos Lümanda kooli rahvatantsurühm ja kultuurimaja naisrahvatantsurühm Kabujalake. Seejärel said sõna õhtujuhid Liisu Lilles ja Joosep Lonks, et kutsuda lavale üksteise järel esinejaid nii lasteaiast kui ka koolist.

Kaunid lauluhääled



Kuulata sai tublisid soliste Mia Maastikku ja Friida Põldu, meeleolukaid laulukollektiive – lasteaia Jänkukese ja Mõmmiku rühma ansamblid, kooli mudilaskoor, 2.–3. klassi ansambel, kodutütarde ansambel –, vahvaid pillimehi lasteaiast ning mahedaid etlejaid Kristi Tuulingut ja Sanna-Reesi Hoogandit. Sanna-Reesi pälvis laureaaditiitli ka maakondlikul etlemiskonkursil.

Silmailu pakkusid moekad sõutantsunumbrid Minu Tantsukooli tantsijatelt. Lisaks kontserdi avanumbrile saime nautida nii kooli kui ka kultuurimaja rahvatantsijate ilusaid tantse. Siinkohal ei saa mainimata jätta, et tänu visadusele ja suurele tööle pääsesid meie kooli mudilaskoor ja rahvatantsurühm ka sel suvel toimuvale vabariiklikule koolinoorte laulu- ja tantsupeole.

Kontserdi esimene pool möödus kirevalt ja kiiresti. Vaheajal sai külastada kohvikut ja maitsta Marta Loviise restorani küpsetisi. Pärast vaheaega astusid meie ette väikesed näitlejad. 4. klass esitas õpetaja Kairit Kiisla kirjutatud ja lavastatud näidendi “Mütsid”. Selle etendusega said nad maakondlikul algklasside näitemängupäeval laureaaditiitli. Seejärel esitas 1. klass Margus Oopkauba kirjutatud ja õpetaja Anneli Saarela lavastatud loo “Laulupeole”. Sellest loost said kõik teada, kui palju tegemist on enne laulupeole minekut.

Meie kontserdilt ei puudunud ka maailmakuulsad staarid. Üksteise järel astusid meie ette nii “Spice Girls” kui ka “Bruno Mars”. Tegelikult oli tegu meie oma kooli õpilastega, kes jäljendasid neid tähti. Ja ega nad kuidagi viletsamalt küll esinenud kui päris staarid. Kontserdi lõppakordiks sai bändikooli esinemine. Nendelt kuulsime mitmeid toredaid rokk- ja poplugusid.

Osavad näputöölised



Olgu siinkohal ära mainitud kõik laste juhendajad: Ülle Reinsoo, Elle Viira, Karin Pulk, Ulvi Põld, Laura Olesk, Pille Jõgi, Kairit Kiisla, Anneli Saarela, Ain Kiviloo. Kogu kontserdi kvaliteetne helitehnika pärines Peotehnika OÜ-lt.

Lisaks kontserdile sai imetleda kohalike meistrite kaunist käsitööd ning koolilaste kunstitöid ja meisterdusi. Näituse ülespanekul olid suure töö teinud Maire Murekas, Külli Lindau, Kristina Tiitson, Kairit Kiisla ja Ulvi Põld.

Kaks ja pool tundi kirevat kontserti – suurepärane tulemus ühelt väikeselt lasteaialt ja maakoolilt!

Sügav kummardus kõigile tegijatele!

Reet Laht,

Lümanda kooli huvijuht