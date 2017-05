Mairo Mändla Saku Õllemiilil kolmas

17 julget läbis laupäeval Sakus korraldatud esimese Õllemiili võistluse, kus Mairo Mändla sai kolmanda koha.



Õllemiil on jooksuvõistlus, mille käigus läbitakse neli 400 m pikkust jooksuringi ning nii võistluse alguses kui ka iga ringi vahel juuakse ära üks vähemalt 5% alkoholisisaldusega 355 ml õlu. Pudelid-purgid peavad võistluse alguses olema suletud ja õlut ei tohi asendada teiste alkohoolsete jookidega, nt siidri või kokteilidega.

“Ma suur õllejooja ei ole, tavaliselt lahtub pool ära, aga võistlussituatsioonis saab hakkama. Aga lihtne küll ei ole enam see jooksmine, kui suures koguses gaasilist märjukest kaasa loksub. Mina arvan, et alkoholisisaldus ei omagi seal erilist tähtsust, pigem tuleb hakkama saada gaasidega. Nagu tiksuv pomm, mis ei kannata põrutust. Kuid eks see oleks ka treenitav,” rääkis Mairo Mändla.

Mändla ütles, et sellisele võistlusele sattus ta mitme asja kokkusattumusel. “Siiski oli see plaanitud üritus,” tunnistas ta. Mairo Mändla sõnul tuleb uusi asju ikka katsetada ja tema ei nimetaks seda mingiks tabuks, et sport ja õlu olid käsikäes. “Pigem tore laadaüritus,” märkis ta.

Jooksumaa pikkus on 1609 meetrit ehk klassikaline miil, kus Eesti rekord kuulub aastast 2011 Tiidrek Nurmele ja on 3.59,74. Võistluse võitis Elion Sõber, kelle tulemust 7.20 võib nüüdsest lugeda ka Eesti Õllemiili tipptulemuseks. Naistest läbis distantsi kõige kiiremini Ülle-Triin Enden, kes ajaga 11.54 lõpetades edestas Külli Tammurit vaid sekundiga.