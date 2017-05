“Saaremaal ei ole õnneks olnud ühtegi suuremat merereostuse juhtumit, mis oleks tekitanud keskkonnale ulatuslikku kahju,” kirjutab keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer. “Vaadates meid ümbritsevat mereala, on aga kindlasti oluline rääkida võimalikest ohtudest, mis meid varitsevad.”



Reostused, olgu merel või maismaal, võivad tuua väga raskeid tagajärgi nii keskkonnale kui ka majanduse seisukohalt. Nafta või selle saaduste merre sattumisel kahjustub sealne keskkond, reostus ohustab merelinde ja -loomi. Kes mäletab Eesti looderanniku 2006. aasta reostust, siis seal said masuudi tõttu kannatada või hukkusid tuhanded merelinnud.

Reostuse likvideerimise edukus sõltub selle kiirusest ning see on asjaga seotud ametkondadele tõsine väljakutse. Oluline on omavaheline rollide jaotus ja infovahetus, sest reostuse likvideerimise ja reostuse tagajärgede kõrvaldamisega tegelevad erinevad ametkonnad. Tööjaotus tuleneb ametkondade põhitegevusest ja nende kasutuses olevatest vahenditest.

Ametkondade ülesanded



Politsei- ja piirivalveameti kohustuste hulka kuulub mereseire ning reostuse lokaliseerimine ja likvideerimine merel. Reostuse leviku tõkestamiseks paigaldatakse poomid, edasi järgneb reostuse kokkukogumine.

Kui reostus tekib või avastatakse sadama akvatooriumil, toimub selle likvideerimine sadamaseaduse alusel. Sadamatel peab olema oma reostustõrjeplaan ja vastav võimekus.

Rannikule kandunud reostuse likvideerimist asub korraldama päästeamet, kaasates vajadusel teisi ametkondi ja koostööpartnereid, eelkõige kohalikku omavalitsust.

Keskkonna reostuseelse seisundi taastamist rannikul ja kogutud reostuse käitlemist korraldab keskkonnaamet.

Keskkonnainspektsiooni ülesanne on selgitada süüdlane ja hinnata keskkonnale tekitatud kahju. Süüdlase selgitamisele ja reostuse leviku kindlakstegemisele aitab kaasa inspektsiooni kasutuses olev reostuse modelleerimise programm.

Arvestades Saaremaad ümbritseva mereala suurust, ei saa ükski ametkond ega ka kohalik omavalitsus end turvaliselt tunda. Reaalse reostusjuhtumi korral tulevad läbiharjutatud töövõtted ja protseduurid kasuks meile kõigile. Nii õppuste kui ka reaalsete juhtumitega tegeledes on oluline oma vigadest õppida ja järeldused teha.

Saaremaa läänerannikul toimunud parafiinireostuse tulemusena saame praegu väita, et ametkondade koostöö on oluliselt paremaks muutunud nii info vahetamisel kui ka sündmusele reageerimisel ja toimingute läbiviimisel.

Enamik reostustest avastatakse tiheda liiklusega laevateede läheduses, mistõttu on reostajat kindlaks teha võrdlemisi keeruline. Reostuse kiire avastamise ja koostöö – nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise – tulemusena on see aga võimalik. Keskkonnainspektsioon annab endast parima, et reostajaid tabada.

Olukorra muudab keerukaks asjaolu, et Läänemerel on ühel ajahetkel sajad erinevad laevad. Nii võib ka potentsiaalseid kahtlusaluseid olla rohkem kui üks ja nendelt laevadelt proovide võtmine võib osutuda võimatuks.

Kõigile saarlastele on kindlasti teada mõne aasta tagune parafiinireostus Saaremaa läänerannikul, mis tuli keskkonnainspektsioonil lõpetada seoses aegumisega ja täiendavate tõendite puudumisel. Sarnaste parafiinireostustega on silmitsi seisnud ka mitmed teised Läänemere-äärsed riigid, kuid reostusallikas ei ole siiani selgunud.

Kui reostuse tekitaja on kindlaks tehtud, saab talt nõuda kahjude hüvitamist. Näiteks 2014. aastal põhjustas Harjumaal Murastes rannikureostuse Venemaa lipu all sõitnud laev Inžener Trubin. Keskkonnainspektsioon esitas siinse õigusbüroo kaudu kahjunõude ja sama aasta lõpus laekus reostuse tekitanud laevafirmalt tekitatud keskkonnakahju summa 7128,34 eurot. Välisriigi firmadega suhtlemine ja kahjude sissenõudmine võib võtta ka kauem aega.

Arutelu ja õppus



Reostused, nagu muudki õnnetused, juhtuvad alati ootamatult, aga nendeks peab maksimaalselt valmis olema. Oluline on, et reageerivad ametkonnad teaksid oma ülesandeid, et omavaheline koostöö ja infovahetus sujuksid tõrgeteta. Valmisoleku parandamiseks korraldavad ametkonnad regulaarselt õppusi ja infopäevi.

6. juunil toimub Lääne päästekeskuse algatusel Kuressaares Raiekivi säärel rannikureostuse infopäev koos avaliku aruteluga, kuhu on oodatud kõik, kes soovivad kuulda, kaasa mõelda ja rääkida rannikureostustest ja nendega kaasneda võivatest hädaolukordadest. Kuna säärased õnnetused võivad mõjutada ka inimeste igapäevaelu, siis on vaja teada, milleks peab valmis olema ning kuidas ennast ja oma peret hädaolukordadeks ette valmistada.

7. juunil toimub reostustõrjeõppus, millest võtavad osa päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, keskkonnainspektsioon, keskkonna­amet, Eestimaa Looduse Fond, Kuressaare linnavalitsus, samuti vabatahtlikud – Saaremaa vabatahtlik merepääste selts ja Karala vabatahtlik tuletõrje selts.