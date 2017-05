MUHU UUDISSED: Kenad kevade jätku

Ikka terit. Ei neh. Mis ta põle ikka uhke asi. Laupa-pühabe, kui sii sie irmus rall olli, andis ikka tulisema kenad ilma. Kui põleks ise näin, siis mitte eb usukskid, et sii kahe nädali iest viel sur lumekahutis moas olli. Liival, lasteaidade laulu- ja tansipääval arvas üks piduline koguniste, et voata kui nüid aaks omal siisammas paikas riided seljast maha, siis suaks küll mureta teeseks juuniks pruuniks.

Aga lapsed ollid tublid. Justkut tänuks taevatuadile selle kena ilma iest. Sai isekeskis arvatud, et sie olli nüid küll masu esimene nõuke uhke rongikäik Liiva linnas, kus nelja valla lasteaalapsed sedaviisi marssisid ja neh, ega nie vanamad inimesedkid põle nii uhked rivisammu sial enne eluaegas tein. Pasunad üidsid ja silla jaared ollid rahvast täis. Ja eele õhta läks jälle üks rühmatäis lapsi lasteaast tiele. Neh, et ikka uutele ruumi tiha. Sedakorda oo koguniste kahessatesn lõpetajat.

Ja nõuke kena ilm olli laupa Muhu muusikatalus ja muuseumiüö aegas koa. Pääva korraks justkut ribistas vihma, aga sest sai just niipaljukest, et ennassid korra vahepialt maha jahuta. Neh, ja omingu laadal. Esteks sai suure silla pialt voadatud, et laadalisi põlegid, paljast autud, sest riidelettide vahel olli kaupmehi rohkem kut ostjaid. Aga sial tagapuol, kus taememüijad oma aututega ollid, sial es mahu ennast änam rinki koa püörma mitte. Nii tiheli olli terve lats rahvast ja taimi täis.

Neh, et mis siis selle nädali lõppus jälle uotab? Laupa, kahekümne seitsmendal, kellu kahestteistmest, avatse Hellamoa Laanel käsitüöde näitus. Ja neh, avamise aegas oo pissike kontsert koa. Väike Roos tansib ja Kiääks mängab pilli ja pisike Iiris Sepping puhub saksofoni koa. Pileti innaks olle kaks eurut. Ja näitus ise jäeb rahvale voadata kümnenda juunini. Segakuor paneb lõhkudes tükkis kolmeks päävaks Lätimoale, ennassid näitama ja lätlasi voatama. Neh ja lauluks lähäb jo koa niikutnii. Sest põle piasu.

Tuleva nädali lõppus oo Liiva kirgu juures teene rahvusvaheline vigursoagimine laanis. Esimene olli mineva sui. Sedakorda siis tõmmatse saed tüöle esimesel juunil. Neh, ja neljandal kellu kahest soab siis rahvas kirgu parki voatama ja uudistama minna, et mis sial kolme ja poole päävaga ää tehtud oo. Ja suab ääleta koa oma lemmiku puolt. Mudud neh, skulptuurisid innatse, mitte tüömehi.

Ikka kenad suoja kevade jätku. Olge munuksed!