Muuseum palkab Taniel Varese

Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna uueks juhatajaks saab Taniel Vares. Juunis ametist lahkuv praegune juhataja Anna-Liisa Õispuu asub peatselt õppima Oslo ülikooli teatri- ja kultuuriteaduste magistriõppes.



Õispuu viimane tööpäev Saaremaa muuseumis on 16. juunil, misjärel asub ametisse varem Kuressaare noortekeskust juhtinud Taniel Vares. Saaremaa muuseumi teadusdirektor ja konkursikomisjoni juht Olavi Pesti ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et vabanevale ametikohale kandideeris üheksa inimest, kellest vestlusele kutsuti vaid kolm.

Pesti märkis, et kuigi kaks aastat tagasi oli valik veidi laiem, oli siiski ka nüüd tugevaid kandidaate mitu. “Minule meeldis tema (Taniel Varese – toim) üsna selge visioon, väga konkreetne ja selge jutt ning ta oli ilmselt ka kõige paremini muuseumi praeguse tööga kursis. Oli tunda, et ta on ennast sellega pidevalt kursis hoidnud mitte ainult sellest konkursist osavõtmiseks, et tal on selle asja vastu ka varem huvi olnud,” rääkis Pesti. Teadusdirektor avaldas lootust, et Vares saab uuel ametikohal hästi hakkama ja on ka ise selle kohaga rahul.