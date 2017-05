Alanud tuulehaugi hooaeg on suureks rõõmuks nii inimestele kui ka hüljestele, kes kalurite saagi kallale kipuvad.

Turja sadamas tegutsev kalamees Indrek Iljas sõnas, et hetkel jääb püütud kogus 300 kilogrammi juurde. “Kasti panime sisse neljapäeval. Kogused oleksid ilmselt kordades suuremad, aga hülged teevad palju pahandust,” rääkis Iljas. “Kolm päeva oli kastmõrras ainult 50 lõhutud tuulehaugi ringis.”

Nutikad kalamehed otsustasid meisterdada “mannekeenid”, et hoida nõnda hülgeid saagi kallale kippumast. “Teisipäeval saime 160 kilogrammi. Mõtlesime, et paneme paadi koos mannekeenidega kastmõrra äärde, ja esialgu tundub see neid hirmutavat, kuigi ei tea, kui kauaks,” ütles Indrek Iljas.

Hülgepeletid on seni oma ülesannet täitnud ja rapitud tuulehaugi pole mõrrast enam leitud. “Kolm hüljest oli 200–300 meetrit kastmõrrast eemal, nii et pelgavad küll,” märkis Iljas.