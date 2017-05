Politseimaja parkla ehitusplaan veel segane

Mitmeid aastaid on linnarahvale meelehärmi valmistanud Kuressaare politsei- ja piirivalvemaja külastajate parkla puudumine. Praegu on lähim võimalus parkida mõne kõrvaltänava ääres või ilusalongi Elu ja Ilu parklas.

Riigi Kinnisvara AS on juba mõnda aega pidanud läbirääkimisi tuntud ärimehe Richard Tomingasega, kellele kuulub politseimaja kõrval asuv tühjalt seisev lagunev hoone. Nimelt soovitakse Pihtla tee 9 kinnistule rajada parkla nii külastajatele kui ka päästetöötajatele.

Richard Tomingas ütles Saarte Häälele, et linnavalitsusega on räägitud ja luba hoone lammutamiseks on olemas. Samas on probleemiks ebaselged krundipiirid, kuna linnale kuulub seal kõrval asuv 2–3-ruutmeetrine maalapp.

“Linnavalitsus on põhimõtteliselt andnud nõusoleku selle väikese maatüki ostuks ja kui krundipiirid on korrektsed, saame tõenäoliselt võtta ka parkla projekteerimisloa,” lausus Tomingas, kuid lisas, et asi on ka rahas ja praegu pole seegi teada, kas Riigi Kinnisvara AS soovib tema krunti rentida või osta.

Tomingase sõnul saab ta politseimaja külastajate probleemist hästi aru ja selle lahendamiseks tuleb kõigil osapooltel koostööd teha.

Kuressaare abilinnapea Mart Mäekeri sõnul on ta päästeametist saanud info, et Riigi Kinnisvara AS pidas maaomaniku nõutud hinda liiga kõrgeks ja kokkulepet parkla ehituse osas veel sõlmitud ei ole. Samas avaldas Mäeker lootust, et ehk leevendab külastajate parkimismuret peagi bussijaama ette rajatav sõiduautode parkla.

Riigi Kinnisvara AS lubas Saarte Häälele omapoolse kommentaari anda esmaspäeval.

Teele Tilts