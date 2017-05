Reformierakond läheb Saaremaa vallavolikogu valimistele loosungiga “Saaremaale 60 000 elanikku”, mille üheks kandjaks on erakonna eile kinnitatud vallavanema kandidaat Tiiu Aro.

Eile Kuressaare raekoja keldris toimunud valimiskampaania ametlikul avamisel ütles Reformierakonna Saaremaa piirkonna esimees Kalle Laanet, et saarlaste arv on kõikunud läbi sajandite. 2016. aastal elas siin 33 500 inimest, teadaolevalt suurim elanike arv oli aga 1897. aastal – 60 263. “Meil on plaan, kuidas järgnevate kümnendite jooksul kasvatada saarlaste arv samasse suurusjärku,” kinnitas ta.

See, et nii ambitsioonika eesmärgi poole asutakse liikuma naistearst Tiiu Aro eestvedamisel, kes on eilsest erakonna ametlik kandidaat Saaremaa vallavanema kohale, on Laaneti sõnul juhuslik kokkulangevus. Aro plussid on tema sõnul kogemus suure organisatsiooni juhtimisel ja ülesehitamisel ning lisaks on tegu naisterahvaga.

Tiiu Aro ise tõdes, et eesolevad neli aastat ühendvallas on kokkumängu harjutamine. “Ma arvan, et Saaremaa eripärad on garantiiks, et elu siin saab minna ainult paremaks,” sõnas ta ja lisas, et elanikkond küll vananeb, kuid see ei tähenda, et hallipäised prouad ja härrad ei võiks oma kogemust kõige paremal moel rakendada ühtse, terve, asjaliku, tugeva Saaremaa heaks. Aro saab juunis 65-aastaseks.

Aastal 2005 oli toona parteitu Aro Keskerakonna kandidaat Kuressaare linnapea kohale. “Maailm on muutumises kogu aeg,” selgitas ta, miks on nüüdseks sinine orav talle ristikulehest armsamaks saanud. “Ma ei arva, et erakonnaga enda väga tihedalt sidumine oleks ainukene võimalus kohaliku elu arendamisel kaasa lüüa,” lisas Aro. Samas kinnitas ta, et juttu Reformierakonda astumisest on olnud ja ta ei välista seda.

Aro sõnul sattus pakkumine kandideerida Saaremaa vallavanemaks saatuse tahtel just perioodi, kus ta plaanib Tallinna elu suures osas selja taha jätta. “Kui tuli ahvatlev pakkumine headelt kaasmaalastelt, ei suutnud ma öelda ei,” sõnas ta.

Nädalapäevad tagasi esitas Aro tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile lahkumisavalduse, paludes vabastada end terviseameti peadirektori kohalt alates 1. juulist. Aro ütles Postimehele, et tervisekaitseinspektsiooni baasil 2010. aastal loodud terviseameti uus maja sai lõpuks valmis ja kõik Tallinna üksused saavad lõpuks uude majja kokku kolida.

“Mu lahkumise taga ei olegi midagi enamat. Lisaks on peagi saabumas ümmargune sünnipäev,” lausus ta ja lisas, et tal ei ole konkreetseid plaane, mida pärast terviseameti juhi kohalt lahkumist edasi teha. “Sügisel vaatan edasi, mida teha, mõned pakkumised on. Mind on koolitatud naistearstiks, mitte juhiks, võib-olla tegutsen edasi oma õpitud erialal,” sõnas Aro.

Eile tunnistas vastne vallavanema kandidaat, et pakkumine end Saaremaa vallaga siduda tehti talle juba enne minister Ossinovskile lahkumisavalduse esitamist, kuid ta ei pidanud vajalikuks seda avalikult välja öelda, pealegi ei olnud tema kandidatuur veel lõplikult kinnitatud.

Tiiu Aro – kes ta on



Sündinud 18. juunil 1952 Kuressaares, lõpetas 1976 Tartu riikliku ülikooli. Ta on töötanud Tartu linna onkoloogiadispanseris arsti ja osakonna juhatajana ning olnud Tartu naistekliiniku peaarst.

Aro oli aastail 1996-1999 sotsiaalminister Tiit Vähi ja Mart Siimanni valitsuses.

Aastatel 1999–2009 oli Aro tervisekaitseinspektsiooni peadirektor, 1. jaanuarist 2010 terviseameti peadirektor. 2005–2009 oli Kuressaare linnavolikogu liige.