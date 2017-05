Talgud Karu-Kati lasteaias

Kevadkuud mööduvad Eestis talgutööde lainel. Aasta-aastalt väärtustab üha rohkem inimesi ühistöid oma kogukonna heaks. Pärast on kõigil hea tunne – lisaks palju kenamale ümbrusele on tore ka omavaheline suhtlemine, mõtete vahetamine ja talgutoidu nautimine.

Lümanda Karu-Kati lasteaias on talgute korraldamine juba aastate pikkune traditsioon. Igal kevadel on lasteaia õuealal lapsevanemate abiga hulk töid ära tehtud. Lapsevanemad on harjunud oma kogukonna lasteaeda abistama.

Tänavu oli töid päris seinast seina. Tuli puude oksi kärpida, mängualade liivakatet uuendada, vanu õuevahendeid teisaldada, mänguvahendeid remontida ning haljastust korrastada.

Selle aasta talgud tegi väga eriliseks see, et lapsevanemad paigaldasid lasteaia hoovile annetatud ja eelnevalt isade tehtud iluravi läbinud piraadilaeva. Teine eriline töö oli õuelt mahavõetud puude tüvedest lastele toreda õuemööbli meisterdamine. Selliseid istmeid kui meie hoovis, ei ole kusagil mujal.

Piraadilaeva kinkis lasteaiale Karala külas suviti elav perekond Kokk, kelle peretütre järgi sai laev endale nimeks Marta. Nimepanekule eelnes peredele korraldatud nimekonkurss, kus just see nimi lasteaiarahva toetuse sai.

Täname Marek, Evelin, Artur ja Marta Kokka, kes lasteaiale nii toreda kingituse tegid. See rõõm ja huvi, mida lapsed põnevat laeva nähes ja selle peal mängides tundsid, on kirjeldamatu.

Tänan kogu lasteaia nimel kõiki lapsevanemaid, kes on võtnud selleks aega, et lasteaia talgutöödes osaleda. Tänu teile on meie õu jälle palju parem paik.

Elle Viira,

lasteaia juht