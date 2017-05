Ettevõtjate uus hobi on kopterid

Eesti Ekspress kirjutab, et ettevõtjate hobiks on viimasel ajal saamas helikopteriga lendamine. Artiklis on ära toodud ka mitme Saaremaaga seotud ettevõtja lennumasinate lugu.



“Meie jaoks on see puhtalt tööriist,” tunnistab 1000 lennutundi kogunud Oleg Sõnajalg.



Robinson R44 tüüpi kopter maksis 200 000 eurot. Vennad lendavad aastas keskmiselt 200 tundi. Ajendiks selge ajavõit asjaajamises, kirjutab Ekspress. Näiteks hiljuti tuli neil läbida 2,5 tunniga marsruut Tallinn–Kohtla-Järve–Salme Eleoni tarkvara­arenduskeskus Saaremaal. Autoga olnuks see võimatu.

Hiljuti tegi endale kopteriload Raivo Hein, kes ootab praegu päris oma kopterit, mis tuleb Ameerikast. Juuni keskel saabub USA tehasest Eestisse tuliuus Robinson R44, mis maksab üle 400 000 euro ja mille Hein tellis novembris. Oma Saaremaa kodus valab ta juba uut helikopteriplatsi.

Saarlastest on teadupoolest kopter ka Baltic Workboatsi ühel omanikul Märten Vaikmaal.