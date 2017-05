Haiglas võtab hädalisi vastu vaimse tervise õde

Kuressaare haiglas alustas mai keskel vastuvõtte vaimse tervise õde, kelle külastamiseks saatekirja tarvis ei ole.



“Vajadus vaimse tervise õe järele on suur,” põhjendas haigla sisekliiniku ülemõde Sigrid Pokk. “Kuigi Eesti inimesed on vaimse tervise hädadest aina rohkem teadlikud, on sellel siiski küljes stigma, justkui oleks nende muredega arstide-õdede poole pöördumise korral tegemist nende “tüütamisega”,” tõdes ta. Samas viitas ta statistikale, mille järgi põeb Eesti elanikkonnast elu jooksul depressiooni 5,6% elanikest. “See on kokku 75 000 inimest – 5,5-kordne Kuressaare rahvaarv,” võrdles Pokk.

Ülemõe sõnul tuleb vaimse tervise probleemide ravimisse suhtuda samamoodi nagu murdunud jalaluu ravisse.

“Väga sageli aga hirmutavad hädas inimesi pikad järjekorrad,” nentis Pokk. “Siinkohal saabki vaimse tervise õde abiks olla ja suunata inimesed vajadusel õigete spetsialistide juurde.”

Poki hinnangul on suur pluss see, et vaimse tervise õe poole pöördumisel ei ole vaja saatekirja. “Eestis areneb õdede iseseisev vastuvõtt aina enam ning on näha, et vajadus selle järele on,” märkis ta.

Vastuvõtul analüüsitakse patsientide terviseriske, antakse tervise- ja elustiilialast nõu, hinnatakse terviseseisundit ja -näitajaid.

“Konsulteerime ka arstiga ning vajadusel suuname psühhiaatri või psühholoogi vastuvõtule,” ütles Pokk. “Lisaks räägime patsientidele erinevatest ravimitest ja nende kõrvaltoimetest, selgitame, kuidas raviskeemi täita.”

Samuti antakse nõu lähedastele, kuidas haigele võimalikult hästi toeks olla.

“Ootame vastuvõtule kõiki, kes tunnevad, et elu on rõõmutu või raske ning raskustega enam iseseisvalt hakkama ei saa,” julgustas Pokk. “Ei tasu karta, et mure on liiga väike!”

Kui inimene pole kindel, kas tal on vaimse tervisega probleeme, soovitab Pokk enne otsida infot erinevatelt veebikülgedelt. “Näiteks annab vaimsest tervisest ja erinevatest probleemidest hea ülevaate peaasi.ee,” viitas Pokk.

Vaimse tervise õe vastuvõtud on esmaspäeviti kell 9.30–11 ja neljapäeviti kell 16–18. Vastuvõtule saab registreerida telefoninumbritel 45 20 115 või 45 20 114.