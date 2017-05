JUHTKIRI: Soodne hind

Kinnisvara ruutmeetri keskmine hind ja keskmine palk peaksid rusikareegli kohaselt võrdsed olema. Et kui tõuseb palk, kerkivad ka hinnad. Teoorias küll, aga alati ei pruugi see nii olla. Ega olegi. Vähemalt Saare maakonnas praegu mitte.

Need, kes kümme aastat tagasi kinnisvarabuumi kõrgustesse kerkinud hindade aegu maja või korteri soetasid, võivad tõdeda, et praegu oleks see tublisti taskukohasem.

Nimelt on Saare maakonna keskmise palga ja kinnisvara keskmise ruutmeetri maksumuse suhe muutunud märgatavalt palgasaaja kasuks.

Uue kodu ostmiseks ei peaks ehk püksirihma nii palju pingutama, kui buumi ajal kinnisvara soetanud seda tegema pidid. Ja võib-olla saaks praegu osta parema ja suurema maja või korteri, kui see buumi ajal võimalik oli.

Samas tõdes üks Saarte Häälega vestelnud maakler, et kuristik Kuressaare ja mis iganes maakoha kinnisvarahindade vahel süveneb ning raha jookseb koos inimestega maakonnast minema. Pole head halvata.