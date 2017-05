Vanalinna kohvik laiendab tegevust ja võttis rendile Saaremaa kaubamajas asuva Maiasmoka kohviku.



“Vanalinna kohvik jääb endiselt Kauba tänavale, küll aga on ettevõte rendile võtnud Saaremaa kaubamajas asuva Maiasmoka kohviku pinna,” ütles Vanalinna kohviku esindaja Kadi Hiie. Ta lisas, et ootamatu pakkumise tegi Saaremaa kaubamaja ja Rehemäe keskuse juhataja Ülle Puppart, kellele oli oluline, et uus rentnik pakuks kvaliteetseid tooteid ja suudaks kiiresti ümberkorraldusi teha.

“Maiasmoka kohviku endine idee jääb samaks ehk jätkame bistroona, küll aga tuleb kohvikusse väikeses valikus kooke ja saiakesi,” lausus Hiie. Samuti saab kohvikust mitmesuguseid salateid. Kuna pakkumine tuli Vanalinna kohviku esindaja sõnul ootamatult, siis esialgu on valikus ainult supid, kuid peatselt lisanduvad ka praed. Kiirete ümberkorralduste tegemiseks on vaja ka tegusat personali. “Otsime oma meeskonda toredat klienditeenindajat, kes kohvikus toimetama hakkaks,” ütles Hiie.

Täna Saaremaa kaubamajas toimuval lastepäeval saab Maiasmoka kohvikus kolm jäätisekokteili kahe hinnaga. Kõik huvilised on oodatud uudistama ja einestama.

Teele Tilts