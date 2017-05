Kuressaares avab uksed Jazz Pesutänav

Tallinna tänaval Neste tankla külje alla kerkinud Kuressaare Jazz Pesutänav on viimaks valmis uksi avama ja saarlaste autosid säravpuhtaks küürima.

Pesula pidulik avamine toimub küll alles täna pärastlõunal ja sel ajal on pesula klientidele suletud, ent päeva jooksul võib siiski uudistama minna – ehk on võimalik juba täna uues kohas oma auto puhtaks saada.

Täielikult avatud on pesutänav homsest. Jazz Pesulate turundusjuht Tanel Tark tõdes, et Saaremaale laienemine on olnud juba aastatetagune plaan, mis on nüüdseks õnnestunult realiseerunud.

Sarnase kontseptsiooniga pesutänavaid on firmal Eestis mõnel pool veel ja seal on need end õigustanud. Sama võib loota ka Saaremaa puhul.

Põhiliselt on Targa sõnul tegu masinpesula ehk pesutänavaga, kus autot peseb spetsiaalne seade. “Analoogseid maju on meil Tallinnas Mustakivi teel, Sõle tänaval, Tartus Kalda tänaval ja Viljandis. Kuressaare maja on meil viies taoline,” ütles Tanel Tark. Kontseptsioon on lihtne – majas on kaks nn roll over pesuseadet, mis eesti keeli tähendab, et auto seisab paigal ja seade liigub ümber seisva auto seda nõndamoodi pestes.

Pesutänavas on üks töötaja, kes pesutegevust koordineerib. Tunnis on pesula jõudluseks kuni 15 autot. “Mis on Kuressaare pesutänava puhul uudne, on see, et maja küljes on ka selvepesula,” märkis Tark. “Seal saavad kliendid soovi korral ise survepesuri abil oma autot pesta. See on viimastel aastatel olnud väga levinud pesulahendus, kuna see on mõnevõrra soodsam ja inimene saab ise autopesul käed külge panna.”

Sarnane pesutänav on Jazz Pesulatel plaanis lähiaastatel avada ka Haapsalus. Kuressaare Jazz Pesutänav on argipäeviti avatud kell 7–21 ja nädalalõppudel kell 8–21. Selvepesula on avatud ööpäev läbi.

Kuressaare Jazz on 17. Jazzi pesula Eestis. Sellel aastal avatakse uued Jazzi pesulad veel Tallinna külje all Viimsis ja Narvas.