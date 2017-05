Lääne-Eesti parim ettevõtte digitaliseerija on Baltic Workboats

Pärnus toimunud tööstusjuhtide konverentsil anti Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu eestvedamisel esmakordselt välja tiitel “Parim ettevõtte digitaliseerija Lääne-Eestis”. Tiitli sai laevaehitusfirma Baltic Workboats AS.



Auhinna üle andnud ITL-i presidendi Ivo Suursoo sõnul on Saaremaa ettevõte paindlikult reageerinud turu nõudmistele. “Koostöös IKT-sektoriga on Baltic Workboats Eesti esimese laevaehitajana kasutusele võtnud virtuaalreaalsuse tehnoloogia,” tõdes Suursoo.

Ta märkis, et erinevate nüüdisaegsete infotehnoloogiliste lahenduste rakendamine tootmises on kõige suurem osa tööstus 4.0 kontseptsioonist. “Protsesside digitaliseerimine aitab suurendada tulusid või alandada kulusid ning Baltic Workboatsi näite puhul paraneb kindlasti ka kliendi koostöökogemus.” Suursoo sõnul tunnustab ITL ettevõtteid, kes investeerivad tootmise nüüdisajastamisse ja aitavad seeläbi tõsta Eesti konkurentsivõimet.

Virtuaalne reaalsus on laevade turunduses kiiresti arenev trend. “Virtuaalreaalsuse kasutamine võimaldab luua kliendile töökeskkonna simulatsiooni, et ette näha võimalikke kitsaskohti ja arvestada kliendi soove,” ütles Baltic Workboatsi tegevjuht Margus Vanaselja. Samuti vähenevad seeläbi messiturundusega seotud kulud. “Järgmiseks sammuks on virtuaalsed testsõidud reaalsust matkivates mereoludes,” lisas Vanaselja.

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit soovivad koostöös ettevõtluse arendamise sihtasutuse ning Hiiu-, Lääne-, Pärnu- ja Saaremaa maakondlike arenduskeskustega tunnustada digitaliseerimise auhinnaga kohalikke ettevõtteid.