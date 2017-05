LUGEJA KÜSIB: Miks on Kuressaare Maximas pidevalt …

Miks on Kuressaare Maximas pidevalt probleemid taaratšeki realiseerimisega? Juba teist korda kahe nädala jooksul öeldi mulle, et süsteem ei tööta. Mis mõtet on siis üldse taarat ära tuua – sama hästi võiks selle lihtsalt ära visata?



Vastab Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem OÜ esindaja Jevgeni Simonov:



Tegemist oli tehnilise rikkega ja vastav meeskond lahendas probleemi. Üleeilsest alates toimib taara tagastamine tõrgeteta. Selleks, et säärastel juhtudel saaks tarbija ettenähtud raha kätte, palume võtta ühendust meie klienditoega telefonil 6 005 626 – kanname summa 24 tunni jooksul üle.

Ka muude tagastamispunktiga seotud küsimustega palume pöörduda meie klienditoe poole. Kontaktid on toodud nii tagastamispunktis kui ka tšekil ja kodulehel.