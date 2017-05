Saaremaa offroad-võidusõit tehakse sel aastal ühe päeva võrra lühemaks, kuna üks maaomanik soovis metsavarguse tõttu võidusõiduks antud loa tühistada.

Seoses metsa ja palkide vargusega ühel suurel maa-alal peatati meie võistluse luba ja liikumine nendel aladel kuni asjaolude selgumiseni, teatasid ürituse korraldajad.

Korraldaja Asko Berensi sõnul jäeti seetõttu ära reedese päeva sõidud. Ta ütles, et otsus tehti juba mõnda aega tagasi ning hea seegi, et info tuli mitte just päris viimasel hetkel. “Muidu oleks jama majas olnud,” ütles ta.