Pihtla tervitas uusi vallakodanikke

Pihtla koolimajja olid eile pidulikule vastuvõtule kutsutud tillukesed ilma- ja ühtlasi vallakodanikud koos vanematega. Pihtla vallavalitsus on beebisid ja nende isasid-emasid tervitanud juba 15 aastat. Seekordsele vastuvõtule oli kutsutud kuus pisikest poissi ja viis tüdrukut. Kohale tuli kaheksa beebit, loomulikult koos vanematega.

“Kutsusime kõik need, kes on sündinud pärast mullust vastuvõttu,” ütles vallavalitsuse registripidaja Piret Mägi, kelle sõnul on 11–12 sündi aastas vallas tavapärane arv.

Beebidele ja nende vanematele andsid väikese kontserdi Pihtla lasteaiamudilased ja kooliõpilased.