Saarte Hääle andmeil kaalub TS Laevad, kas jätta alates sügisest Virtsu–Kuivastu liinile alles kesköine väljumine või mitte. Mida arvavad sellest need inimesed, kel oma töö tõttu sageli üle väina reisida tuleb?



Olavi Antons, suvesaarlasest turismiettevõtja:



Südaöise väljumise ärajätmine oleks väga-väga nõme. Kui seda praami poleks, oleksin pidanud mai algul Saaremaale tulles mandril öömaja otsima. Nibin-nabin jõudsin just selle 00.00 praami peale ja sain oma kodus magada. Kui käia mandril näiteks teatris, siis varasema peale ju ei jõua.

Selle väljumise ärajätmine tooks esiteks ebamugavust just saarlastele. Mul on – vähemasti oma arust – üks väga oluline tähelepanek. Oletame, et olen turist – vahet pole, kas eestlane või väljamaalane –, plaanin Saaremaale minekut ja ma pole nende praamigraafikute nüanssidega kursis. Kui selle praamid.ee lehekülje lahti võtan ja graafikut vaatan, siis ma näen, et viimane praam üldjuhul (noh, välja arvatud jaanipäeva möll jne) väljub kell 22.15. See, et laev väljub ka 00.00, tuleb välja alles siis, kui vaadata järgmise päeva graafikut. Aga turistina ei pruugi ma seda ju teada.

Saan aru, et juriidiliselt ta väljub järgmisel kuupäeval, aga praegune variant on kohmakalt kommunikeeritud. Mul on mitu tuttavat, kelle tähelepanu olen pidanud juhtima sellele, et ta ei pea kiirustades liikluseeskirju rikkuma, et tegelikult väljub viimane laev kell 00.00.

Toomas Leis, majutus- ja toitlustusettevõtja:



Leian, et öiseid väljumisi tuleks graafikusse hoopis juurde panna, nii Virtsust kui ka Kuivastust. Arvan, et öiste praamide kasutajaid oleks päris palju. Näiteks oleks kindlasti tarvis öist kella kahest või poole kolmest väljumist. Ka saarlased käivad ju välismaal ning kui nad viimase lennukiga saabuvad, jõuaksid nad öise praami peale ja koju.

Vastupidi ka – kui on vaja Tallinnas hommikul kella kuuese või seitsmese lennuki peale minna, võiks olla võimalus öise praamiga mandrile sõita. Praegu, kui soovid välismaale lennata, tuleb selleks päev varem Tallinna minna.

Ka paljud esinejad ei jõua või ei tule Saaremaale praegu sellepärast, et see reis on liiga aeganõudev ja kulukas – kuna mandrile tagasi ei pääse, tuleb ju ööbimiskoht otsida.

Kui öise ülesõidu hind oleks odavam, võiksid näiteks ka suured rekad üle väina sõita hoopis öösiti. See võtaks ka teedelt koormust maha.

Kindlasti ei ole neid öiseid reise rentaabel teha, aga kõik ei peagi seda olema ega saagi olla! Kogu elu ei pea käima Exceli tabelite järgi. See, et ülesõidu eest üldse raha küsitakse, on absurd. Kui sõidad autoga Tallinnast Tartusse või Pärnusse – selle eest ju raha ei küsita. Saaremaa on oma territooriumilt päris suur tükk Eestist ja siin elab märkimisväärne hulk inimesi – mismoodi me suudame teistega konkureerida, kui kõiges kajastub üleveo hind ja ühendustega on pidevalt mingi jant ja poleemika?

Harry Kõrvits, Saaremaal elav muusik ja näitleja:



Kõik, kes hommikul mandrile lähevad, päev otsa seal oma asju ajavad, tahavad õhtul koju saada. See on ju loogiline. Riik peaks ikka vastu tulema, mitte reise ära jätma.

Mina tulen Saaremaale väga tihti just viimase reisiga ja kihutan Kesk-Eestist, et südaöisele praamile jõuda. Nii saan hommikul ärgata omas kodus.

See, kui sageli ma viimase praamiga Virtsust Kuivastusse sõidan, sõltub võtteperioodist. Mõnikord iga nädal kolm kuud järjest ja siis on jälle paus. Võttegraafik tehakse minu järgi, et õigeks ajaks lõpetaksime ja ma viimasele praamile jõuaksin.

Kui südaöine väljumine ära jäetaks, tähendaks see, et peaksin magama kuskil autos hommikul kella poole viieni. See on absurd! Ega praegu mingi nõukaaeg ole!

Teine variant oleks, et peaksin magama kuskil võõras kohas ja siis hommikul hakkama kodu poole sõitma.

Üks väljumisaeg võiks olla ka kahe-kolme ajal öösel. Kui saarlased Tallinnas teatris või kontserdil käivad, on loogiline, et kõik tahavad pärast koju saada. Kas inimene peaks võtma hotellitoa, maksma selle eest kümneid eurosid, et hommikul koju sõitma hakata?

Mille jaoks see praamiliiklus on – selleks, et inimesed liikuda saaksid! Mitte sellepärast, et see riigile kasu tooma peaks. Miks riik võttis siis selle laevaliikluse korraldamise enda kanda, kui ta ei ole võimeline seda tagama?! Siis ärgu toppigu oma käsi sinna vahele! Endine vedaja oleks võinud edasi tegutseda ja kõik oleksid rahul olnud.

Võib-olla on meie elu siin saarel tõesti liiga mugav ja mõne Tallinna ametniku meelest on siin saarel kõik mugavusinimesed. Sellise Tallinna-keskse mõtlemise vastu peaksid kõik saarlased tagajalgadele tõusma!

Aivar Pohlak, Eesti jalgpalli liidu president:



Pere- ja tööelus tasakaalu hoidmine tähendab minu jaoks, et Tallinna päevad tuleb teha võimalikult pikad ja selleks on Virtsust keskööl väljuv laev (suvel ka kell 2 väljuv laev) hädavajalik. Samuti on kesköine laev vajalik autoga Euroopast tulles, kui hommikul Varssavist sõitma hakkan. Nii puudutab kõnealune teema – kus mõeldakse südaöiste reiside ärajätmist – mind isiklikult.

Suuremas plaanis on tegemist halva näitega Exceli tabeli põhisest juhtimisest, kus väikese rahalise võiduga tekitatakse suur emotsionaalne kahju. Seda mõõtvat Exceli veergu pole paraku veel leiutatud. Eesti rahva ja riigi jätkusuutlikuks toimimiseks on oluline, et suudetaks hoida kogu maa võimalikult ühtlaselt rahvaga kaetuna. Pealinnast kaugemal elavatele inimestele tuleb säilitada või isegi täiendavalt luua tingimusi, mis aitaksid neil paiksena püsida. Loodan väga, et kesköise reisi ärajätmine ei ole tõsine plaan.