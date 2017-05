Eeloleva nädalavahetuse viis suuremat üritust avavad Saaremaa järjekordse turismihooaja, mil üritusi jätkub sisuliselt augusti lõpuni.

Otsa teevad lahti Kuressaare tänavafestival, Saarekoll, Mändjalas toimuv motoüritus, orhideefestival ning traditsioonilised aiandus- ja lillepäevad. Majutuskohad on broneeritud ja ilmateadegi lubab vaid head.

Tänavafestival esmakordselt



Kuressaare kesklinnas toimub esmakordselt tänavafestival, kus kokku paarsada tegijat või tegu. Alates muusikast ja toidust, lõpetades ilusaima koera valimisega. Festivali idee autoril ja ühel eestvedajaist Margit Kõrvitsal pole oma sõnul suurt aimugi, kui palju rahvast võiks festivali väisata. Ta sõnab naerdes, et kui kedagi muud ei tule, siis linnatänavad on kinni, tegutsejad olemas ja mõnekümne vabatahtliku korraldajaga saavad nad festivali ikka peetud.

Festivali avapauguks võib lugeda Tšiili kunstniku Izak Walter Mora eile valminud 8 meetri kõrgust seinamaalingut, mis nüüd Vabakontori seina ehib. Autori sõnul sai ta inspiratsiooni Saaremaa kalapüügikultuurist. “Igal pool näeb kuivatatud kala,” nentis kunstnik. Nelja päevaga valminud maalile kulus pea 50 spreipurki ja 9 liitrit akrüülvärvi. Izak avaldas lootust, et ehk lubab linn kunstnikel tänavafestivali raames linnaruumi oma loominguga veelgi rikastada.

Uus üritus on ka Mändjalas toimuv Mootorid, Maitsed ja Muusika, mis ühendab endas kõik nimes toodu. Ürituse olulisemad osad on kindlasti Saaremaa teedel toimuv kontrollpunktidega motomatk ja õhtune Terminaatori kontsert.

Ürituse peakorraldaja Danel Pandre ütles, et ei oska osavõturohkust prognoosida. “Uus asi ja veidi teistmoodi,” sõnas Pandre. Mändjala kämpingus on igatahes täismaja.

Juba traditsioonilised üritused

Kümnendat korda toimuva maasturite mõõduvõtu Saarekoll korraldaja Asko Berens ütles, et tänavusele üritusele on oodata 50 autot. Igas autos 2–3 osalejat ja lisaks veel rohkesti kaasaelajaid.

Orhideefestival ootab aga loodushuvilisi. Toimub nii ekskursioone, loenguid, kontserte kui ka näiteks raamatuesitlusi.

16. korda saavad teoks Kuressaare aiandus- ja lillepäevad. Kui eelmisel aastal pidi üritus kolima Auriga juurde, siis nüüd ollakse tagasi linnapargi veeres nn tivoliplatsil. Üritust korraldav Reet Truuväärt ütles, et pargis on neil ruumi rohkem. Aiapäevad kasvavad tema sõnul iga aastaga. Sel aastal on juba 140 osalejat.

Ürituste rohkus ühel ja samal ajal tema sõnul probleem ei ole. Pigem paneb see inimesed rohkem liikuma ja seega käiakse läbi ka rohkem kohti.

Raul Vinni, Teele Tilts