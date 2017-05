Talunikud lubavad värsket kartulit ja maasikat jaaniks

Mitmel pool mandril on jahe kevad maasika ja varase kartuli valmimist edasi lükanud, probleeme jagus ka Saaremaa põllupidajatel.



“Usun, et kaks nädalat tuleb puhtalt makaroni peal olla,” oli Rautsi talu peremehe Aarne Põri sõnum kodumaise värske kartuli sõpradele. Kas kartul tuleb jaanipäevaks või pärast seda, oleneb Põri sõnul siiski sellest kui jahedat ilma edasi hoiab. Kindlasti on aga poest saada Euroopast tulnud varast kartulit.

Kaalis tegutsev Sireli talu perenaine Helve Turja rääkis, et kui eelmisel aastal tõi talu esimesed maasikad turule juba 6. juunil, siis sel aastal loodetakse kohal olla jaanipäevaks.

Jaanipäevaks peaks valmis saama ka hernes, millele tänavune maikuine lumesadu kahju tegi. 9. mail Kaalis kaheks päevaks mahasadanud korralik lumi murdis pooleks kolmandiku katteloori all olnud hernetaimedest. Turja sõnul pole õnneks põhjust murdunud taimi kahjudesse kanda, sest taimed ajasid kõrvalt uued võrsed ja herned valmivad lihtsalt paar nädalat hiljem.